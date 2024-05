“Su trabajo era peligroso”, habla familia de Nathaly Niño, víctima de incendio en Soacha

Nathaly Niño, de 39 años, falleció el miércoles 22 de mayo tras la explosión que se registró en la fábrica de pólvora el Vaquero, donde trabajaba desde hace poco más de un año. Foto: Archivo Particular

Tras la explosión ocurrida en la fábrica de pólvora El Vaquero, ubicada en el municipio de Soacha, la tarde del miércoles 22 de mayo, las autoridades anunciaron que, tras controlar la emergencia en más de un 95%, el saldo que deja la conflagración hasta el momento es de 34 personas lesionadas y una mujer, trabajadora de la empresa, fallecida a causa de las lesiones que sufrió durante la emergencia.

Por otro lado, las afectaciones en los barrios vecinos son notorias. Por lo menos 500 familias resultaron afectadas, la onda explosiva causó destrozos los vidrios de cientos de viviendas y varias personas reportaron problemas respiratorios derivados de la inhalación de humo. En algunos conjuntos residenciales, el 70% de las residencias reportaron daños en sus vidrios a causa de la onda explosiva que generó la emergencia en la polvorería.

“Nathaly quería renunciar pero no alcanzó”

La mujer fallecida fue identificada como Nathaly Niño, quien llevaba poco más de un año trabajando en la fábrica de pólvora El Vaquero. Tenía 39 años y era madre de dos hijos, una niña de cinco años y un joven de 20, estudiante de séptimo semestre de medicina.

“Ella trabaja ensamblando artículos de pólvora y juegos pirotécnicos y, por su actividad, debía manejar compuestos químicos cuya manipulación, además de resultar altamente peligrosa, le provocaban daños en la piel. Cada vez que hablábamos y me mostraba sus manos y sus brazos, yo le decía que cambiara de trabajo, que eso era muy peligroso para su salud, que pensara en ella y en sus niños”, le contó a El Espectador, María Cristina Niño, tía de Nathaly.

“Ella debía usar varias cremas por el tema de las alergias. No sé por qué, si se supone que la empresa debe cumplir con los estándares de seguridad para los trabajadores. Yo le insistía en que se retirara, pero ella me decía que no, que no podía hacerlo porque de ese trabajo dependía el sustento de sus hijos, con eso pagaba arriendo y el colegio de la niña”, señala.

Incluso Nathaly pensaba retirarse pronto de la empresa debido al costo que estaba pagando su cuerpo y su salud debido a la exposición continua a materiales peligrosos, o por lo menos que requieren de protocolos estrictos de manipulación. Sin embargo, su sentido de la responsabilidad y las obligaciones que tenía como madre, le impidieron retirarse antes.

Las investigaciones apuntan a determinar las condiciones de seguridad con las que los cerca de 140 empleados vinculados a la empresa efectuaban sus labores y si esas políticas fueron, o no, decisivas en el desarrollo de la emergencia ocurrida la tarde de ayer.

Por otro lado, la familia no se explica por qué no tuvieron conocimiento de la situación de su ser querido solamente hasta que se confirmó el deceso. “No entendemos qué pasó con mi sobrina. De más de 30 personas, ella fue la única que falleció. A mi hermana (la madre de Nathaly) le dieron parte hasta las 9:30 p.m., luego de que ella fue a todas las clínicas y en ninguna le dieron razón de nada. ¿Si la explosión fue desde las 4:00 p.m., por qué dieron reporte hasta las 9:00 p.m.? No entendemos nada, las demás familias sabían qué pasaba con sus seres queridos, pero nosotros no”, señaló María Cristina, desde Cúcuta.

Nataly era oriunda del municipio de San Martín, en el departamento del César. “Allí pasó su infancia. Luego, desde muy joven se fue a vivir a Bogotá, allá pasó 15 años hasta que decidió retornar. Y ahora, hace un año y unos cuantos meses, decidió devolverse para Soacha luego de que le saliera este trabajo. Ella era madre soltera y su amor por sus hijos la hacía trabajar donde tocara”, recalca la tía de la mujer.

“Para mí, Nathaly siempre será un ejemplo de perseverancia, amor y lucha. Así la voy a recordar. Su humildad siempre nos dio fuerza para afrontar las cosas con el mismo tesón con el que ella lo hacía. Esperamos que las investigaciones avancen y se nos indique si la empresa tiene culpa, o no, en lo que pasó con mi sobrina”, puntualizó la mujer.

María Cristina le confirmó a El Espectador que la empresa El Vaquero ya se encuentra en estrecho contacto con la familia de Nathaly realizando el acompañamiento necesario y mostrando su disposición de colaborar para lo que viene.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, manifestó sus condolencias por los lamentables hechos.

Por ahora, las autoridades continúan con el censo y las caracterizaciones pertinentes para establecer a cabalidad la cantidad de personas que resultaron afectadas por la onda explosiva, la inhalación de humo y otros factores de riesgo que se derivaron tras la fuerte explosión.

Los bomberos, por su parte, anunciaron, la mañana del jueves 23 de mayo, que la emergencia está en un 95% controlada y que continúan trabajando en los puntos calientes que faltan por extinguir.

Sobre las causas que originaron la emergencia, la hipótesis principal sostiene que, al parecer, las llamas se iniciaron en un área donde se manipula azufre y carbón, elementos claves para la fabricación de juegos pirotécnicos. En esa zona se habría generado la chispa, que el entrar en contacto con los elementos mencionados, propagó las llamas en segundos, las cuales llegaron a las bodegas de almacenamiento del lugar y derivaron en la monumental explosión.

Sin embargo, no hay un reporte oficial que explique el origen de la emergencia y los bomberos continúan en la zona estableciendo a cabalidad cómo se inició el incendio.

