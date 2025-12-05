Subasta de vehículos en Bogotá: modelos desde COP 15 millones este 10 y 11 de diciembre

Subasta presencial de vehículos con precios desde $15 millones. Foto: pexels

Empezar el año estrenando carro podría estar más cerca de lo que parece. Este miércoles 10 y jueves 11 de diciembre, Bogotá realizará una subasta presencial de vehículos con precios base desde $15.300.000, una alternativa para quienes buscan un automóvil en buenas condiciones sin asumir las altas tasas de los créditos tradicionales.

El evento, organizado por Subastas y Comercio, empresa con más de 25 años de experiencia, se llevará a cabo en el Centro Empresarial Mercurio (Calle 166 # 21-47), en el salón Subasta Lover. Para esta edición, todos los vehículos provienen de Usados Renting Colombia, lo que garantiza unidades con mantenimiento actualizado y procesos de venta transparentes.

Aunque la organización no especificó el horario exacto del evento, este tipo de subastas suele iniciar en la mañana y extenderse durante el día. Se recomienda a los interesados llegar con tiempo.

¿Cómo participar?

Para asistir, los interesados deben asegurar su cupo pagando una garantía de oferta, cuyo valor depende del precio base del vehículo que deseen adquirir. Los cupos son limitados.

Si la persona no puede estar de manera presencial, puede solicitar el servicio de broker, una modalidad en la que un asesor realiza la puja en tiempo real vía telefónica.

Para más información o para reservar el cupo, la línea de atención es: 316 478 3839.

Qué vehículos estarán disponibles

En total, la subasta tendrá más de 40 vehículos entre automóviles, camionetas, vans y pickups.

Dentro de las marcas disponibles se encuentran:

Automóviles

Nissan, BMW, Stark Zhidou, Mercedes-Benz, Hyundai, Citroën, Suzuki y Fiat, en versiones a gasolina, diésel y eléctricas.

Precios desde: $15.300.000

Modelos: entre 2021 y 2024

Camionetas – SUV

Ford, Subaru, BMW, Volvo, Chevrolet, DS7 Crossback.

Precios desde: $44.300.000

Pickups

Marcas: Nissan, Changan y JMC

Modelos: 2019, 2020, 2023 y 2024

Precio base: $43 millones

Vans

Dongfeng, Chevrolet, Renault.

Según Martha Gómez, gerente general de Subastas y Comercio, “esta es una oferta competitiva que llamará la atención de quienes buscan mejorar su calidad de vida con un vehículo confiable y a buen precio”.

Recomendación para compradores

Antes de ofertar, se sugiere revisar las fichas técnicas disponibles y verificar el estado general del vehículo asignado para la subasta. Esto ayuda a tomar una decisión informada y evita sorpresas posteriores.

Transmisión en vivo

Para quienes quieran seguir el proceso sin asistir, la subasta se transmitirá vía streaming a través de Instagram, en el perfil oficial @subastasycomercio, donde se podrá ver en tiempo real la dinámica de la puja y las características de cada vehículo.

