Bogotá
Sube el pasaje, crece el debate: las cuentas pendientes del transporte público en Bogotá

La relación entre el salario mínimo y el costo del pasaje levantó una polvareda política luego de que el Distrito anunciara el incremento de COP 350 a la tarifa del componente troncal y zonal (buses azules). Mientras el Distrito defiende la medida en respuesta al incremento del salario mínimo para 2026, la oposición recuerda las millonarias utilidades de los operadores de transporte y su asimetría con el costo de los pasajes.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
03 de enero de 2026 - 01:13 a. m.
Ingreso de usuarios al sistema de transporte que presentará un aumento en su pasaje
Foto: El Espectador - José Vargas

Un nuevo incremento en el pasaje de Transmilenio volvió a dejar el transporte público de la ciudad frente al espejo. Cada año, —aunque el tono ha variado según la administración de turno— las finanzas de la capital del país se enfrentan a la encrucijada de financiar la operación del transporte público.

Ahí entran varios compilados de contratos con operadores privados y a veces la impopular y complicada medida de subirle a la tarifa que pagan los ciudadanos en el torniquete, al colmo de las subiendas, en el costo de vida, los insumos y, como...

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
