Pasajes gratis en TransMilenio: quiénes aplican, cómo usarlos y el debate por el alza

La cantidad de pasajes asignados varía según la clasificación del Sisbén y las condiciones definidas por la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado. Foto: Secretaria de Integración Social

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 2026 arrancó con una noticia clave para los usuarios de TransMilenio: el anuncio del aumento en la tarifa del sistema, que desde este miércoles 14 de enero quedó en $3.550. En medio de ese escenario, el Ministerio de Transporte cuestionó el ajuste y pidió al Distrito sustento técnico para justificar el incremento.

Lea más:Anuncian monitoreo en el río Sumapaz para identificar bacterias resistentes a antibióticos

Pasajes gratis: a quiénes beneficia el programa

En medio de la discusión entre el Gobierno Nacional y el Distrito sobre el ajuste a la tarifa, la empresa de Transmilenio anunció un alivio para un grupo de usuarios en particular.

En ese orden de ideas, desde el 1 de enero de 2026, el Distrito comenzó la recarga de pasajes gratis en TransMilenio como parte del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Solo en enero, la medida cuenta con una inversión superior a los $10.000 millones y busca aliviar los costos de transporte de la población más vulnerable.

En total, el beneficio llegará a más de 740.000 personas, distribuidas así:

343.000 personas mayores de 62 años, con una inversión de $3.143 millones.

161.000 personas con discapacidad, que recibirán apoyos por $2.658 millones.

238.000 personas en condición de pobreza extrema o moderada, a quienes se asignaron $4.205 millones.

La cantidad de pasajes entregados varía según la clasificación del Sisbén y las condiciones definidas dentro de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado.

Un requisito clave: tarjeta TuLlave personalizada

Para recibir y activar los pasajes gratis es indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada, ya que este proceso permite identificar a cada beneficiario y cargar automáticamente los pasajes según su perfil.

Quienes aún no tengan la tarjeta personalizada deben realizar el trámite en los puntos habilitados por el sistema y esperar la actualización de la información para poder acceder al beneficio.

Los puntos de personalización pueden consultarse en tullaveplus.gov.co.

¿Cómo activar los pasajes gratuitos?

Los beneficiarios pueden activar los pasajes de dos maneras:

En taquillas de TransMilenio

Presentar la tarjeta TuLlave personalizada.

Solicitar la activación del beneficio.

En puntos automáticos del sistema

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.

Seleccionar “Transacciones virtuales”.

Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”.

Confirmar los pasajes asignados.

Finalizar el proceso.

El aumento de la tarifa y el llamado del Ministerio de Transporte

Este esquema de subsidios cobra especial relevancia en un momento en el que la tarifa de TransMilenio subió de precio. Desde el 14 de enero, el pasaje cuesta $3.550, lo que representa un incremento de $350, equivalente a un aumento del 10,9 %.

Frente a este ajuste, el Ministerio de Transporte expresó su preocupación y señaló que el aumento del salario mínimo —uno de los argumentos del Distrito— no constituye, por sí solo, una justificación suficiente para trasladar el alza directamente a los usuarios.

Según la cartera, el incremento supera ampliamente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que cerró 2025 en 5,1 %, indicador que históricamente ha servido como referencia para los análisis tarifarios del transporte público urbano.

“El incremento de una sola variable, como el salario mínimo, no habilita un traslado inmediato y total del ajuste a la tarifa sin una evaluación rigurosa”, advirtió el Ministerio.

El Ministerio enfatizó que cualquier modificación en la tarifa debe estar respaldada por un análisis integral, técnico y financiero, que permita identificar de manera diferenciada:

Qué componentes del costo se ajustan al IPC.

Cuáles están ligados al salario mínimo.

Cómo influyen otros factores determinantes, como la operación del sistema, la gestión contractual, los mecanismos de compensación y subsidio, y el impacto del aumento sobre la demanda del servicio.

Aunque la definición de las tarifas del transporte público urbano es competencia de los entes territoriales, el Ministerio recordó que cuenta con facultades técnicas para revisar y pronunciarse sobre la razonabilidad de los incrementos, especialmente cuando estos generan impactos significativos en la ciudadanía.

En ese sentido, anunció que, en articulación con la Superintendencia de Transporte, solicitará a TransMilenio S.A. el desglose detallado del análisis que sustenta el porcentaje de incremento tarifario. Este requerimiento incluirá la discriminación de los costos asociados al IPC, al salario mínimo y a otros componentes relevantes.

Lea más:Reincidencia sin freno: detienen en Abastos a un hombre capturado cinco veces desde 2005

Cofinanciación y efectos a futuro

La cartera de Transporte también recordó que la Nación ha sido un actor clave en la cofinanciación de la infraestructura troncal del sistema, así como en la reciente aprobación del convenio de cofinanciación para la flota eléctrica de Bogotá y su extensión a Soacha.

Aunque este acuerdo no incide de manera directa en la definición de la tarifa ni compromete la operación y el mantenimiento del sistema, sí podría tener efectos futuros sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

Para el Ministerio, este escenario refuerza la necesidad de adoptar decisiones tarifarias técnicas y fiscalmente responsables, que garanticen el equilibrio financiero del sistema sin afectar de forma injustificada a los usuarios.

Lea más:En video: denuncian abandono recurrente de escombros en una calle de Ciudad Bolívar

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.