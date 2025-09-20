No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
Sumapaz firma acuerdos clave con el Estado tras exigir atención a crisis histórica

26 Juntas de Acción Comunal de la localidad de Sumapaz convocaron una Asamblea general para exigir soluciones a problemáticas de años.

Camilo Tovar Puentes
20 de septiembre de 2025 - 02:00 p. m.
Foto: Daymer Ríos

Esta semana, la comunidad de Sumapaz volvió a alzar la voz y se encuentra en estado de movilización y asamblea permanente, exigiendo al Distrito y a entidades del orden nacional soluciones a varias problemáticas que, según líderes de la localidad, configuran una “deuda histórica” con la ruralidad de la capital del país, la cual sigue sin saldarse.

