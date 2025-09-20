Sumapaz firma acuerdos clave con el Estado tras exigir atención a crisis histórica

La comunidad de Sumapaz volvió a alzar la voz y se encuentra en estado de movilización y asamblea permanente, exigiendo al Distrito y a entidades del orden nacional soluciones a varias problemáticas que, según líderes de la localidad, configuran una deuda histórica con la ruralidad de la capital del país, la cual sigue sin saldarse. Foto: Daymer Ríos

En contexto: