Suspenden a patrullera que agredió a joven de un bolillazo en Suba

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años a la patrullera de la Policía Nacional, Erika Judith Pérez Romero, por actos de violencia contra un ciudadano.

El Ministerio Público verificó que la uniformada en medio de un proceso de registro a Juan Sebastián Nova, abusó de su posición de autoridad y lo golpeó en su rostro con el arma de dotación bastón tonfa.

El organismo de control corroboró que la servidora pública desconoció los límites y atribuciones establecidos por la ley para el ejercicio de sus funciones; vulnerando, asimismo, los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad.

En consecuencia, a lo anterior, en fallo de primera instancia, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento calificó la conducta de la funcionaria como gravísima, a título de dolo.

La Fiscalía Penal Militar y Policial también adelanta una investigación por presuntas lesiones personales.

¿Cómo ocurrió el caso?

El pasado mes de enero, un joven grabó con su celular el procedimiento policial que estaban adelantando unos patrulleros en las inmediaciones del humedal Juan Amarillo, localidad de Suba.

Al intentar captar lo que sucedía, la patrullera le reclamó y le exigió que dejara de grabar. “Mire hacia allá”, le grita mientras lo golpea. “A mí no me esté tomando fotografías ni nada por el estilo, vaya y tómeselas con su madre, conmigo no. Hágame el favor y saque su documento de identificación”.

