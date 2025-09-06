No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Tala de árboles en Bogotá: la difícil y necesaria tarea de medir la compensación

Desde 2021, la capital viene aumentando la cantidad de árboles por habitante hasta tener la cifra más alta: 18 por cada 100 mil personas. No obstante, medir si las compensaciones de árboles talados equilibra el impacto ecológico, es una tarea compleja, como lo demostró un reciente estudio.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
06 de septiembre de 2025 - 01:15 a. m.
Árboles en Bogotá, 2024.
Árboles en Bogotá, 2024.
Foto: Universidad Nacional

En tiempos en los que Bogotá está prácticamente en obra, atravesó incendios forestales de gran magnitud y se encuentra en medio del crecimiento de una infraestructura gris de fuertes impactos, medir los cambios en la estructura ecológica es una tarea cada vez más relevante. Un estudio de la Universidad Nacional encontró que, en los últimos años, en la capital se cumplió con el 70 % de las compensaciones por tala. Un 20 % no se compensó y un 8 % no se pudo verificar. Además, los retos para hacer veeduría ciudadana sobre estas compensaciones se...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Medio ambiente

árboles

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar