Tala de árboles en Bogotá: la difícil y necesaria tarea de medir la compensación

Árboles en Bogotá, 2024.
Foto: Universidad Nacional
En tiempos en los que Bogotá está prácticamente en obra, atravesó incendios forestales de gran magnitud y se encuentra en medio del crecimiento de una infraestructura gris de fuertes impactos, medir los cambios en la estructura ecológica es una tarea cada vez más relevante. Un estudio de la Universidad Nacional encontró que, en los últimos años, en la capital se cumplió con el 70 % de las compensaciones por tala. Un 20 % no se compensó y un 8 % no se pudo verificar. Además, los retos para hacer veeduría ciudadana sobre estas compensaciones se...
Por Juan Camilo Parra
Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
