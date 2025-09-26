Tardeando el Centro: 35 planes imperdibles para vivir este viernes en Bogotá

Feria de artesanos, ilustración en vivo, talleres de origami y exhibiciones de moda en papel a escala: el talento local y la diversidad cultural se toman el Centro este 26 de septiembre con más de 35 planes para disfrutar en 1 día. Foto: FUGA

Este viernes 26 de septiembre, el centro de Bogotá se transforma en un gran escenario cultural con la 15.ª edición de Tardeando el Centro, una estrategia de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA que invita a redescubrir la ciudad a través de la cultura, el arte y la creatividad.

Desde la 1:00 p. m. y hasta la medianoche, más de 35 actividades gratuitas llenarán de vida el Centro Histórico, zonas de la localidad de Santa Fe y el Centro Internacional, con una programación pensada para todo tipo de públicos. La jornada incluye conciertos, ferias de diseño y arte, experiencias gastronómicas, talleres creativos, moda alternativa, teatro, cine, literatura y exposiciones de arte contemporáneo.

Entre los eventos más esperados está “Tardeando desde las Regiones” en el Parque Bicentenario, donde se podrá disfrutar del folclor llanero, la música del Pacífico, la carranga y el electrocaribe, celebrando la diversidad cultural de Colombia.

Además, se suman espacios como el Mirador 360° de la Torre Colpatria, galerías de arte (Alonso Garcés, NC Arte, ARCA), charlas y círculos de lectura en el MAMBO, y un live act en la Sala de Arte Bancolombia. También se destaca la Feria Un_Fair en Suites Tequendama, una muestra disruptiva del arte emergente, con apoyo de la asociación AsoSanDiego bajo la estrategia “Bogotá Vuelve al Centro IN”.

La jornada se conecta con la Bienal Internacional de Arte y Ciudad (BOG25), que en esta edición cuenta con más de 25 sedes en toda la ciudad, reforzando el Centro como nodo cultural clave a nivel internacional.

Escenarios y actividades destacadas:

Ganadores de la Beca LEP se presentarán en espacios como Casa de Citas Café Arte, La K-Zona, Teatro Occidente, Fátima Hostels y Candela Teatro, con teatro, música, danza y performances.

El Teatro Libre se une con la obra Amo y criado , mientras la FUGA ofrecerá exposiciones, visitas guiadas y un concierto interdisciplinar de MANDINGASEA.

Se realizarán talleres creativos en universidades como La Salle y los Andes, una exposición de la Casa de Subastas La Independencia, y un recorrido arquitectónico por el Museo de La Salle.

El proyecto Bogotensis llevará la experiencia fuera del centro con una caminata cultural y ambiental en la vereda Verjón Bajo.

Gastronomía y café

Once restaurantes y bares ofrecerán promociones, música en vivo y experiencias culinarias: desde sabores tradicionales como el de la arepa y el Chorizo, hasta cocina internacional en A Manos Peruanas, Huitzilin, Ramen House, Tikka Vermutería y más.

El café también será protagonista con espacios como CatCoffee, Café Origami y Café Cinema, con talleres, ilustración en vivo, coctelería creativa y muestras culturales.

Durante 12 horas continuas, Tardeando el Centro consolidará nuevamente al centro de Bogotá como un punto de encuentro entre patrimonio, arte contemporáneo, vida nocturna y talento local. Esta iniciativa fortalece la economía cultural, reactiva espacios históricos y proyecta a Bogotá como una capital creativa vibrante y diversa.

Si le interesa hacer parte de esta nutrida parrilla artística y cultura, puede consultar la programación completa y en detalle en este enlace.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.