Tatuajes sin dolor en Bogotá: la peligrosa práctica de la sedación que enciende alarmas

El uso de cremas anestésicas, “bombas de dolor” y sedaciones durante sesiones de tatuaje divide al gremio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Yenifer García Valencia, el 15 de agosto, murió durante una sesión de tatuaje a domicilio, luego de que le aplicaron medicamentos para evitar el dolor. Hoy terminar un tatuaje extenso en una sola jornada y sin horas de dolor es una oferta cada vez más visible. En redes sociales, algunos estudios promocionan el uso de cremas anestésicas, “bombas de dolor” y sedaciones, presuntamente, acompañadas por personal médico, pero ninguno advierte los riesgos.

Según la familia de Yenifer, ella habría recibido varios medicamentos vía intravenosa antes de...