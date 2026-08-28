Tatuajes sin dolor en Bogotá: la peligrosa práctica de la sedación que enciende alarmas

El uso de cremas anestésicas, “bombas de dolor” y sedaciones durante sesiones de tatuaje divide al gremio.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Yenifer García Valencia, el 15 de agosto, murió durante una sesión de tatuaje a domicilio, luego de que le aplicaron medicamentos para evitar el dolor. Hoy terminar un tatuaje extenso en una sola jornada y sin horas de dolor es una oferta cada vez más visible. En redes sociales, algunos estudios promocionan el uso de cremas anestésicas, “bombas de dolor” y sedaciones, presuntamente, acompañadas por personal médico, pero ninguno advierte los riesgos.
Según la familia de Yenifer, ella habría recibido varios medicamentos vía intravenosa antes de...
Por Ana Rodríguez Novoa
Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
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