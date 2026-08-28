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Tatuajes sin dolor en Bogotá: la peligrosa práctica de la sedación que enciende alarmas

Tras la muerte de Yenifer García durante la terminación de un tatuaje a domicilio, cuatro tatuadores hablan sobre el manejo de cremas, las “bombas de dolor” y sedaciones. Aunque rechazan hacerlo en una vivienda o estudio, hay zonas grises.

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Ana Rodríguez Novoa
Ana Rodríguez Novoa
28 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
El uso de cremas anestésicas, “bombas de dolor” y sedaciones durante sesiones de tatuaje divide al gremio.
El uso de cremas anestésicas, “bombas de dolor” y sedaciones durante sesiones de tatuaje divide al gremio.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Yenifer García Valencia, el 15 de agosto, murió durante una sesión de tatuaje a domicilio, luego de que le aplicaron medicamentos para evitar el dolor. Hoy terminar un tatuaje extenso en una sola jornada y sin horas de dolor es una oferta cada vez más visible. En redes sociales, algunos estudios promocionan el uso de cremas anestésicas, “bombas de dolor” y sedaciones, presuntamente, acompañadas por personal médico, pero ninguno advierte los riesgos.

Según la familia de Yenifer, ella habría recibido varios medicamentos vía intravenosa antes de...

Ana Rodríguez Novoa

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
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