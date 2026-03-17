Taxistas siguen inconformes, pero se supera el caos en vía al aeropuerto El Dorado

Más que bloqueos: la protesta en El Dorado expone la disputa por quién mueve a los pasajeros dentro del aeropuerto. Foto: Tránsito

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La jornada de protestas de taxistas, que se registró este martes 17 de marzo en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, llegó a su fin y el tránsito sobre la calle 26 volvió a la normalidad. Sin embargo, el malestar de los conductores que adelantaron los bloqueos, para exigir mejores condiciones laborales, no se supera.

Las manifestaciones, que se concentran principalmente sobre la troncal de la calle 26, generaron afectaciones en la movilidad y preocupación entre viajeros, que intentaban llegar o salir de la terminal aérea. Según se conoció, el malestar de los taxistas estaría relacionado con el aumento de otros servicios de transporte dentro del aeropuerto, especialmente vehículos particulares que operan a través de plataformas digitales, así como camionetas blancas que también ofrecen traslados a pasajeros.

De acuerdo con los conductores, esta situación ha reducido significativamente la cantidad de servicios disponibles para el gremio, afectando directamente sus ingresos diarios.

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A esto se suman inconformidades por posibles cambios en la operación del servicio dentro del aeropuerto, entre ellos restricciones en horarios, costos asociados al uso de parqueaderos y ajustes en los sistemas de pago, lo que, según denuncian, impactaría aún más su estabilidad económica.

Durante la jornada, varios videos mostraron a grupos de taxistas bloqueando vías —algunos sentados o incluso acostados sobre el asfalto— para expresar sus reclamos.

Entre tanto, la Secretaría de Movilidad, señaló que la protesta está relacionada con condiciones laborales del gremio. En el punto hicieron presencia de agentes de tránsito, quienes gestionaron el tráfico, para mitigar las afectaciones en el corredor.

Pasada las 5:00 de la tarde, los manifestantes levantaron los bloqueos. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un reporte más detallado sobre lo ocurrido y los compromisos que se adquirieron para superar la situación.

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