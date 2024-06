“Teníamos fe”: comerciante recuperó motocicletas robadas de un concesionario

Gracias a información aportada por la ciudadanía, la Policía registró un inmueble ubicado en la localidad de Santa Fe, que permitió la recuperación de estos elementos hurtados, avaluados en más de 70 millones de pesos. Foto: MEBOG

Sobre las 4 de la mañana del pasado 19 de junio, ocho delincuentes fueron grabados en cámaras de seguridad, rompiendo e ingresando a un concesionario de motos, ubicado en la calle 127 con carrera 18, localidad de Usaquén.

En cuestión de minutos, sacaron una, a una, varias motocicletas sin placa y las montaron en dos camionetas de platón, para luego huir por las vías principales del norte de Bogotá. “No entendemos cómo es que ningún Policía los detiene en todo su recorrido, (el CAI Unicentro está a cuatro cuadras)”, reclamó en su momento la víctima.

Pues bien, este martes 25 de junio, la Policía informó que logró recuperar los vehículos hurtados, gracias al reporte de un ciudadano que identificó y se percató que estaban siendo guardados en una casa del sector de Santa Fe.

Hasta allí llegaron uniformados donde encontraron dos bicicletas eléctricas y en una zona boscosa, las seis motocicletas restantes. “Los elementos hurtados serán entregados en las próximas horas por parte de la Fiscalía General de la Nación a su propietario”, detalló la Policía Metropolitana de Bogotá.

Por su parte, William Moreno, víctima y gerente Comercial de Fortezza Motos, tenía la esperanza de no perder su mercancía y agradeció a los uniformados. “Bendecido. Muchas personas me decían que ya no se iban a recuperar. Pero teníamos fe”.

Respecto al paradero de la banda de delincuentes, informaron seguir adelantando las investigaciones pertinentes para dar con la ubicación y captura de los responsables.

En lo corrido del 2024 la Policía Metropolitana ha recuperado más de 500 motos hurtados y reducir en un 28 % en el hurto a establecimientos comerciales.

