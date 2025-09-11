Tercer día de retorno Embera: esperanza, heridas y desafíos por resolver

Comunidad Indígena Embera realiza plan retorno a sus zonas de origen desde este lugar Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Se cumple la tercera y última jornada de retorno de cerca de 1.600 personas de la comunidad Embera, que hace años llegó a Bogotá huyendo del conflicto armado y de la baja oferta social en sus cabildos, ubicados en los departamentos de Chocó y Risaralda. Los retornos escalonados, que arrancaron el lunes en el Parque Nacional; siguieron el miércoles con los que estaban en la UPI La Rioja, terminan este jueves, con el último grupo, que saldrá de la UPI La Florida. Hasta la noche del miércoles se contabilizaban alrededor de 1.100 indígenas rumbo...