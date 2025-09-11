No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Tercer día de retorno Embera: esperanza, heridas y desafíos por resolver

Se cumple la última jornada del retorno de la comunidad Embera en Bogotá. El proceso estuvo marcado por algunos desencuentros e, incluso, una pelea que dejó a seis funcionarios lesionados. Pese a los claroscuros, prevalece la esperanza de un mejor vivir para un pueblo signado por la violencia y el olvido del Estado.

Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
11 de septiembre de 2025 - 08:00 p. m.
Comunidad Indígena Embera realiza plan retorno a sus zonas de origen desde este lugar
Comunidad Indígena Embera realiza plan retorno a sus zonas de origen desde este lugar
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Se cumple la tercera y última jornada de retorno de cerca de 1.600 personas de la comunidad Embera, que hace años llegó a Bogotá huyendo del conflicto armado y de la baja oferta social en sus cabildos, ubicados en los departamentos de Chocó y Risaralda. Los retornos escalonados, que arrancaron el lunes en el Parque Nacional; siguieron el miércoles con los que estaban en la UPI La Rioja, terminan este jueves, con el último grupo, que saldrá de la UPI La Florida. Hasta la noche del miércoles se contabilizaban alrededor de 1.100 indígenas rumbo...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Retorno Embera

Plan de retorno de la cmomunidad Embera

UPI La Florida

UPI La Rioja

Indígenas en el Parque Nacional

Resguardos Indígenas Embera

consejería de víctimas

Isabelita Mercado

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar