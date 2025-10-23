Tiroteo en Mazurén durante operativo del Gaula deja tres militares heridos

CTI Bogotá Foto: Óscar Pérez

Un intenso intercambio de disparos se registró en la tarde de este miércoles en el norte de Bogotá, durante un operativo del Gaula Militar Cundinamarca del Ejército Nacional. El hecho ocurrió en el sector de Mazurén, exactamente en la carrera 55 con calle 151, donde las autoridades adelantaban la captura de un presunto homicida pasadas las 2:00 p.m.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre, al verse acorralado por los uniformados, sacó un arma de fuego desde el vehículo en el que se movilizaba y abrió fuego contra los uniformados, lo que desató un enfrentamiento a plena luz del día en una zona de alta afluencia residencial y comercial.

Durante el tiroteo, tres militares resultaron heridos. Dos de ellos fueron trasladados a la Clínica del Trabajador, mientras que el tercero fue remitido a la Fundación Cardioinfantil, donde recibe atención médica por heridas de consideración.

Dos de los uniformados resultaron con heridas en sus piernas, mientras que el otro militar fue impactado en el abdomen. Hasta el momento, no se ha informado sobre civiles afectados.

El presunto delincuente fue capturado en el lugar de los hechos, según confirmó el Ejército Nacional. La zona fue acordonada por unidades del Ejército, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, que permanecen en el sitio recolectando evidencias y adelantando las diligencias judiciales correspondientes.

Las autoridades indicaron que en las próximas horas entregarán un comunicado oficial con más detalles sobre la identidad del capturado y el desarrollo del operativo.

