Toma estudiantil del colegio INEM de Kennedy completa una semana: Distrito responde

Durante una semana se han extendido las protestas en el Colegio INEM Francisco de Paula Santander, donde cerca de 50 estudiantes ocupan las instalaciones de la institución en protesta a la reubicación de 26 maestros y otras razones. El Distrito dice que se ha sentado a dialogar con los estudiantes, pero no han obtenido resultados en siete días de toma, que ha dejado sin clases todo el colegio.

Con sillas y mesas, los estudiantes bloquearon las entradas del colegio, por lo que desde hace una semana no ha habido clases. Insisten en que no reubiquen a los profesores, ya que desmejoraría, según ellos, la calidad de educación del colegio; además, denuncian fallas en la infraestructura de la institución. Por el momento las mesas de diálogo del Distrito no han funcionado pese a los intentos de la Secretaría de Educación.

Mientras siguen en el colegio, las madres y padres de familia les llevan comida a los menores, aunque ya reportan falta de luz y amenazas con quitarles el agua, según denunció una madre en City TV. Desde el Concejo también hicieron un llamado de atención:

“Prácticamente una semana de crisis en el colegio INEM de Kennedy y la Secretaría de Educación sigue sin atender la situación. No viabiliza alternativas y, por el contrario, ha generado un ambiente de malestar con el traslado de líderes docentes como el representante al consejo directivo, evidenciando persecución a la protesta. Solicitamos a la Secretaría y la Personería que puedan atender sin más dilaciones la situación, la comunidad educativa los está esperando”, dijo Heidy Sánchez, concejala de Bogotá.

Mientras continúa la toma, la entidad ofrecerá el servicio educativo a los demás estudiantes que no participan en la protesta en otros colegios cercanos de la localidad.

¿Qué dice el Distrito?

La Secretaría de Educación señaló que la toma afecta la garantía del derecho a la educación de más de 6.000 estudiantes. Sobre el traslado de maestros, señaló que la mayoría lo aceptó de manera voluntaria.

“246 docentes de la planta global del Distrito, a la fecha, han sido reubicados en otras instituciones educativas, y esta reorganización obedece a la búsqueda del equilibrio de las cargas académicas y la reducción de la matrícula de estudiantes en ciertas zonas de la ciudad”, indicó la entidad.

Argumenta el Distrito que estos docentes irán a parar a las nuevas instituciones educativas que se construyeron en Bogotá, principalmente, “en las zonas de mayor vulnerabilidad”.

Por otro lado, el lunes 4 de marzo, se instaló una nueva mesa diálogo en la que estuvieron presentes el Director Local, el rector de la institución, el equipo de la Oficina para la Convivencia Escolar y representantes estudiantiles, para buscar soluciones que permitan levantar la toma. Sin embargo, aunque aún no se llega a un acuerdo, continuará el diálogo.

