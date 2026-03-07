Home

Bogotá
07 de marzo de 2026 - 06:02 p. m.

Top 10 de los partidos que más empapelan Bogotá en estas elecciones

La Secretaría de Ambiente abrió 21 investigaciones contra nueve partidos por presuntamente infringir la norma ambiental de publicidad exterior. El caos de afiches o pendones de algunos candidatos ha potenciado la ya saturada contaminación visual de la ciudad.

María Angélica García Puerto

