Torniquetes anticolados de TM siguen despertando debate por el acceso y la cultura ciudadana

El Portal de Transmilenio 20 de Julio estrenó puertas de piso a piso ‘anticolados’ y las reacciones no se hicieron esperar, pues al mismo tiempo, se ha hecho viral un video de una mujer manipulando una puerta automática para dejar pasar a otros usuarios. Mientras algunos critican la accesibilidad de las puertas y su funcionalidad, otros defienden la medida que continúa dejando reacciones.

Con un aumento de COP 250 en el pasaje de Transmilenio (quedará en COP 3.450) sigue creciendo el debate en Bogotá por la calidad vs. precio del tiquete, sumado al problema del enorme hueco fiscal que mantiene al sistema endeudado. En medio, la cultura del colado sigue dejando más perdidas económicas a las cuales el sistema ha intentado reducir con campañas e instalación de puertas de piso a piso.

Las puertas del 20 de Julio causaron sorpresa, pues es uno de los puntos con alto índice de evasión y episodios recientes de violencia. Usuarios en redes criticaron la instalación, señalando que el diseño incomoda y no es incluyente, además de hacer sentir “encarcelados” a los pasajeros. Por otro lado, desde la arena política, Juan David Quintero, concejal de Bogotá, celebró la medida: “¡El control político si sirve! Después de ataques con cuchillos, guardas heridos, colados delincuentes y batallas campales, Transmilenio instaló torniquetes piso a techo en el Portal 20 de Julio".

Mujer manipula torniquete

En contraste, otros usuarios dejaron en evidencia cómo una mujer, en otra estación, manipula una puerta automática, diseñada para personas con movilidad reducida que no pueden ingresar por los nuevos torniquetes. En el video, la mujer parece manejar la puerta a su antojo, mientras otros usuarios denuncian que ha cobrado por dejar pasar.

Lo ocurrido dejó nuevas dudas sobre cómo impactar en la cultura del colado para evitar medidas más restrictivas, al mismo tiempo que el sistema se blinda. Según el diagnóstico de 2025, Transmilenio indicó que las puertas por sí solas no aportan a disminuir el índice de colados en algunas estaciones. También se implementó un componente de 300 vigilantes capacitados en conducta ética, defensa personal y técnicas de intervención, a los cuales se les atribuye el aumento del pago del pasaje en 26% en Usme y 20% en el Portal 20 de Julio, equivalente a 90.000 validaciones adicionales por semana.

Adicional, este año se instalaron 4.000 metros lineales de barreras perimetrales en 11 estaciones y nuevas separaciones en los portales Usme y Américas, reduciendo riesgos, mejorando el orden y desincentivando la evasión.

“Entre 2024 y 2025 reducimos la evasión en las troncales Carrera 10, Calle 26 y Soacha. En 2025 realizamos el estudio de línea base de evasión zonal, clave para intervenir de manera focalizada desde 2026″, señaló Transmilenio.

Torniquetes ‘anticolados’ en el sistema

En Bogotá, los torniquetes de piso a techo diseñados para reducir la evasión del pasaje ya están desplegados en varios puntos clave del sistema de transporte masivo. Estos dispositivos se encuentran instalados en tres portales y catorce estaciones de Transmilenio, además de cuatro estaciones del TransMiCable.

Entre los portales con este tipo de torniquetes están Portal Américas, Portal Tunal y Portal Usme, y entre las estaciones se cuentan Avenida Jiménez, Calle 57, Calle 63, Avenida 39, Las Aguas, Las Nieves, San Façon-Carrera 22, De la Sabana, Molinos BRT, Bicentenario, Flores, Country Sur, San Bernardo y Biblioteca El Tintal. En TransMiCable, los torniquetes anticolados funcionan en Tunal, Juan Pablo II, Manitas y Mirador del Paraíso.

Aunque estos dispositivos han estado en operación por varios años y se han mantenido en los sitios priorizados por estudios técnicos, Transmilenio ha expandido la instalación para reducir el índice de colados y de confrontaciones como la ocurrida en el 20 de julio semanas atrás.

