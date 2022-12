Trabajaré en soluciones concretas a los problemas de la ciudad: Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE. / Óscar Pérez

Juan Daniel Oviedo renunció al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en agosto pasado, si bien quería darse un respiro, por su cabeza ya estaba rondando el cargo de alcalde de Bogotá. En sus vacaciones estuvo en Turquía y en Mompox (Bolívar), pero no se desconectó del todo con su objetivo, de hecho, cuenta, allá fue donde estableció las bases para el proyecto que pretende poner en marcha durante la campaña que iniciará en febrero próximo.

Oviedo es el primero en confirmar de manera clara y puntual su intención de ocupar el palacio Liévano, pero no sería el único que se está preparando para esas elecciones. El exsenador Rodrigo Lara también hace lo propio, de hecho, se ha adelantado a la campaña y habría estado recorriendo algunas zonas de la capital para conocer sus necesidades y preocupaciones, en la lista de pretendientes por la alcaldía de la capital también ha sonado el exministro de Defensa Diego Molano y el exsecretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez. Incluso, Germán Vargas Lleras fue postulado por el expresidente Álvaro Uribe, hace varias semanas. Ninguno de estos tres últimos ha confirmado si emprenderán la carrera por la alcaldía.

Para el cierre de la lista de candidatos aún faltan varios meses, pero solo hasta el próximo 31 de diciembre los congresistas interesados en lanzarse a la alcaldía de Bogotá podrán renunciar a su curul para participar en la contienda. Mientras que eso pasa, los nombres que han sonado seguirán trabajando para consolidarse, o por lo menos eso es lo que anunció Juan Daniel, quien, en conversación con El Espectador, dejó ver sus primeras intenciones de llegar a la alcaldía.

¿Juan Daniel Oviedo en campaña por la alcaldía no es una sorpresa, porque algo ya se había dicho, pero qué lo llevo a tomar la decisión?

No es como una cosa que haya surgido en el camino. Desde el momento en el que yo salí del Dane en agosto, he venido trabajando en la estructuración de una propuesta para tener una plataforma que me permita ejercer la posibilidad de la candidatura a la alcaldía de Bogotá. Tuve un tiempo de descanso y ese viaje a Turquía fue la posibilidad de aterrizar los principales pilares de qué es lo que quiero, y cuáles son los matices particulares que he venido y quisiera afianzar en ese proyecto de candidatura.

En octubre y todo noviembre he venido trabajando el diseño y la estructuración de una plataforma de voluntariado que nos permita, cuando todo el mundo vuelva de vacaciones, iniciar un recorrido por la ciudad, conocer las preocupaciones de las personas y a partir de eso enriquecer colectivamente las propuestas que tenemos para la alcaldía. Luego iniciaremos el proceso de recolección de firmas en los meses de abril y mayo, para cumplir con el plazo de inscripción y poder, si las cosas se dan, participar abiertamente en el debate con los demás candidatos que se lancen.

¿Algún partido político se ha acercado con el interés de apoyarlo en la candidatura?

Hemos tenido acercamientos con casi todos los movimientos políticos, en donde la manifestación siempre ha sido que en este momento yo quiero tener un ejercicio independiente, quiero utilizar la plataforma que establece la ley, del comité inscriptor de firmas, y lograr que esa independencia. Más allá de una descalificación a los partidos políticos, es más bien una oportunidad para mostrar como si tanta discusión ideológica, desde la perspectiva política, podemos construir una propuesta de gestión basada en propósitos, en respuestas y soluciones concretas a los problemas que estamos viviendo en la ciudad.

¿Qué otros candidatos han sonado para la Alcaldía de Bogotá?

Uno lo que ve son hipótesis, pero Rodrigo Lara se está preparando, lo ha hecho explícito en sus redes sociales. Veo también que el Nuevo Liberalismo, por el lado de Fernando Galán, también va a ser su postulación, es una persona que conoce muchísimo Bogotá y con una experiencia importante. También está Luis Ernesto Gómez, quien está en el proceso de definir si se lanza o no. Y la gran discusión es sobre cómo Partido Verde, el Pacto Histórico y los liberales definen si van a ir en conjunto, o si cada uno va a llevar su candidato a la Alcaldía, es algo que seguro se definirá de aquí al 31 de diciembre.

¿Qué traería Juan Daniel Oviedo para Bogotá?

Primero, yo creo que lograr que Bogotá sea un proyecto de ciudad en el que podamos efectivamente tener una agenda de desarrollo, en la que capitalicemos esfuerzos del pasado, estrategias exitosas de administraciones anteriores, así como de la administración de la alcaldesa Claudia López. Además, la idea es que podamos pasar del dolor al mérito. Yo siento que estamos en una ciudad en la que efectivamente sus problemas son muy sentidos pr toda la ciudadanía, los temas de movilidad, los temas de seguridad, lo que estamos viendo en pobreza. Yo creo que esos elementos, necesitamos convertirlos en acciones específicas para resolver esos dolores de cabeza de la ciudad, y así dejemos de estar congestionados por la queja y por el dolor y que podamos empezar a ver soluciones, que contribuyan a una mejor calidad de ciudad.

Yo lo que estoy esperando es poder tener un proceso de construcción de propuestas y soluciones basadas en lo que de una u otra manera yo, humildemente, puedo representar para Bogotá. Soy una persona que le debe a la ciudad, porque son muchas las oportunidades que me ha dado en materia de educación, de familia, de amigos, de oportunidades laborales. Queremos reconocer que Bogotá también es talento y que podemos convertirnos en los voceros de ese talento de la ciudad y sus habitantes, para que podamos avanzar en lo que se nos viene en proceso de estar en obra durante casi 10 años continuos, con toda la infraestructura de transporte que se empieza a desplegar en relación con la primera y segunda línea del metro de Bogotá.

Es natural que esto sea un debate político, en donde vamos a tener nuestras posiciones, pero más allá de querer entrar en un debate, llamémoslos así de ideología política en la ciudad, es de cómo podemos construir propuestas que efectivamente les responsan a las necesidades que estamos viendo en la ciudad.

