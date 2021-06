Trabajo sí hay: conozca estas ofertas de empleo en Bogotá

En abril, el desempleo en Bogotá alcanzó el 19,2 %, lo que se traduce en que en la capital hay más de 899.000 desocupados. Pese a este panorama, aún existen vacantes de empleo a las cuales se pueden acceder por medio de bolsas de trabajo como la Bolsa Única de Empleo y el Servicio de Empleo.

El Espectador le presenta algunas vacantes laborales a las que podría estar interesado, además de las indicaciones sobre cómo aplicar.

Agente de ventas de call center

Descripción de la vacante: empresa del sector Call Center, requiere para su equipo de trabajo agente call center – ventas. Se requiere que tenga una experiencia de 6 meses en ventas de intangibles o productos financieros y que sea bachiller.

El horario de trabajo es de lunes a sábado de ocho de la mañana a seis de la tarde.

Salario: 908526 más prestaciones de ley

Tipo de contrato: fijo.

Para aplicar a esta vacante haga clic en el siguiente enlace.

Asesor servicio al cliente

Descripción de la vacante: importante empresa busca para su equipo de trabajo agente de servicio bilingüe (nivel B2 a C2) para dar soporte telefónico en el call center de asistencia de viajes. Se requiere que tenga una experiencia de 6 meses en call center de telecomunicaciones y que sea bachiller académico, técnico y/o tecnólogo de cualquier área.

El horario de trabajo es de domingo a domingo con un día compensatorio a la semana.

Salario: $1.853.000 más recargos de dominicales y festivos

Tipo de contrato: término indefinido

Para aplicar a esta vacante haga clic en el siguiente enlace.

Director de recursos humanos

Descripción de la vacante: importante empresa dedicada a la prestación de servicios financieros requiere director de recursos humanos tecnólogo o estudiante de octavo semestre en Ingeniera Industrial y/o Administración de Empresas, con experiencia laboral mínima de dos años en cargos de direccionamiento como director en área de Recursos Humanos en empresas de transporte o servicios.

El horario de trabajo es de lunes a viernes de 7:30 am. a 5:30 pm. y sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

Salario: de $1.300.000 a 1.850.000, de acuerdo con el perfil y la experiencia

Tipo de contrato: término fijo

Para aplicar a esta vacante haga clic en el siguiente enlace.

Conductor de furgoneta de entregas

Descripción de la vacante: se requiere hombre entre 30 a 40 años con pase C2 para ejercer el cargo de auxiliar de bodega-conductor, con experiencia mínima de 2 años como auxiliar de bodega y conductor, con disponibilidad inmediata, ser bachiller y no tener comparendos vigentes.

El horario de trabajo es de lunes a viernes de 7 am a 5 pm y sábados de 8 am a 11 am.

Salario: $1.113.000 más auxilio de transporte y prestaciones de ley

Tipo de contrato: término fijo

Para aplicar a esta vacante haga clic en el siguiente enlace.

Para conocer más vacantes, puede visitar la página de la Bolsa Única de Empleo y seguir estos pasos para aplicar a las ofertas de su interés.