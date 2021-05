Tráfico en Bogotá colapsó por paro de taxistas

Los retrasos y los trancones han sido los protagonistas de la jornada en la capital que terminó sobre las 4:00 de la tarde. Los bogotanos se quejan de las protestas.

El paro de taxistas se tomó las calles de Bogotá. Los vehículos amarillos salieron desde cinco puntos de la ciudad, con una convocatoria masiva que ha generado trancones y demoras en la movilidad de la capital. Por medio de redes sociales, los bogotanos se quejan del paro del gremio.Como ya había sido avisado, los taxistas se fueron a paro hoy, sin embargo, lo que no se sabía con certeza era el alcance que este pudiera tener, hasta ahora, pues son cientos de vehículos amarillos los que se han tomado las principales vías de la capital: la calle 23, la calle 13, la Av. Américas, Av. Ciudad de Cali, las vías cercanas al Palacio de los Deportes y la NQS.El paro de los taxistas no ha caído muy bien para los capitalinos que aseguran que, por culpa de la protesta, se han retrasado para llegar a sus trabajos y han pasado varias horas en los trancones ocasionados por los taxistas.Además, en Twitter critican que la falta de clientes para el servicio se debe al “pésimo”. “Están asustados porque las plataformas prestan un servicio de calidad, vienen a exigir, ellos también tienen familias, obligaciones, apoyen las plataformas. Si no los elegimos es por su pésimo servicio taxistas”, opinó Carolina López, usuaria de la red social.Por otra parte, los taxistas de Soacha llegaron a un acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca en horas de la mañana. La gobernación se comprometió a levantar mesas de trabajo con el gremio del municipio y fue así como casi 300 taxistas se echaron para atrás y decidieron no protestar.La manifestación del gremio no solo se presenta en la capital, pues en Pereira, Cali, Bucaramanga y otras regiones también se han visto las protestas.