Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Trancones y bloqueos en la Autonorte: drama que requiere una urgente solución

Un camión varado, que venía cargado de explosivos rumbo a Indumil, puso de nuevo en evidencia que la autopista Norte requiere una intervención urgente. El bloqueo, que se prolongó casi todo el día, mientras trasladaban el material, colapsó la movilidad en la capital.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
03 de diciembre de 2025 - 11:01 p. m.
Camión se varó en la Autonorte generando un caos.
Camión se varó en la Autonorte generando un caos.
Foto: Santiago Ramírez Marín

El camión siniestrado en la calle 233, partido a la mitad y cargado de explosivos, bastó para colapsar la autopista Norte, uno de los principales accesos de carga y de pasajeros a Bogotá. Casi hasta las 3:00 de la tarde se sintió el efecto en la movilidad, tiempo durante el cual se hizo más estrecho el embudo que existe entre las calles 191 y 245, del carril norte-sur, que por momentos operó solo a dos carriles. Los marcadores de las principales aplicaciones estimaron retrasos de hasta 70 minutos, lo que trastocó los itinerarios de todos los...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

autonorte

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.