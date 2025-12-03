Trancones y bloqueos en la Autonorte: drama que requiere una urgente solución

Camión se varó en la Autonorte generando un caos.
Foto: Santiago Ramírez Marín
El camión siniestrado en la calle 233, partido a la mitad y cargado de explosivos, bastó para colapsar la autopista Norte, uno de los principales accesos de carga y de pasajeros a Bogotá. Casi hasta las 3:00 de la tarde se sintió el efecto en la movilidad, tiempo durante el cual se hizo más estrecho el embudo que existe entre las calles 191 y 245, del carril norte-sur, que por momentos operó solo a dos carriles. Los marcadores de las principales aplicaciones estimaron retrasos de hasta 70 minutos, lo que trastocó los itinerarios de todos los...
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
