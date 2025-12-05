Transmicable de Ciudad Bolívar: la licitación de nuevo operador quedó desierta por un error

"TransMiCable" cable car carriages pass above Ciudad Bolivar neighbourhood in Bogota on April 14, 2024. - Every Sunday, the "TransMiCable� cabins run through Ciudad Bolivar, one of Bogot�'s poorest neighbourhoods in the south of the Colombian capital, where daring tourists ride their cabins instead of the workers who use them every day. (Photo by Alejandro MARTINEZ / AFP) Foto: AFP - ALEJANDRO MARTINEZ

Un nuevo revés surgió en el proceso destinado a elegir el nuevo operador del Transmicable que llevará su operación por los siguientes 10 años. Aunque La Rolita tiene los días contados en este rol, que acaba en diciembre, el proceso de selección quedó desierto. Así se dio a conocer Transmilenio, empresa que explicó lo que sucedió.

Cabe recordar que siendo La Rolita la operadora de transporte público la empresa con más experiencia operando estos últimos años el Transmicable, la Alcaldía no la presentó a la convocatoria. No obstante, se recibieron tres ofertas, pero al momento de cierre de trámite, Transmilenio se vio obligado a declararlo desierto por una observación.

La entidad explicó que “se vio en la obligación de adoptar esta decisión para garantizar la objetividad y transparencia del proceso, debido a una inconsistencia detectada en el pliego de condiciones, la cual generaba dudas respecto de la hora límite para la recepción de las propuestas”, señaló Transmilenio.

Según el cronograma de Transmilenio, el 17 de octubre se realizaron las audiencias de riesgos y aclaración de prepliegos. Hasta el 28 de octubre se recibieron observaciones a los pliegos definitivos y el 25 de noviembre finalizó el proceso con la audiencia de recepción del sobre único de propuestas. El 19 de diciembre la empresa de transporte debería encabezar la audiencia pública en la que adjudicará el contrato y así garantizar la operación del cable.

Ahora, Transmilenio indicó que convocará otro proceso de selección bajo las mismas condiciones anteriores y de esta manera garantizar la adjudicación y suscripción del contrato, cumplimiendo los principios de transparencia.

¿Por qué se elige un nuevo operador?

Desde diciembre de 2023, La Rolita, operador de transporte público de Bogotá, llevaba la operación del Transmicable de Ciudad Bolívar. Tras una acción popular que pidió abrir una licitación pública objetiva, Transmilenio acordó avanzar en un nuevo proceso de selección.

El Pacto de Cumplimiento propuesto por la Administración Distrital y avalado por el Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogotá, estableció la obligación de contratar un nuevo operador mediante un proceso de selección objetiva, garantizando un manejo eficiente, transparente y conforme a la ley.

Cabe resaltar que el nuevo contrato contempla la operación y el mantenimiento integral del sistema TransmiCable, incluyendo la infraestructura, los equipos electromecánicos y todos los componentes necesarios para su funcionamiento. Esto incluye las cuatro estaciones, 163 cabinas que reciben en promedio 638.000 validaciones mensuales, lo que equivale a 24.000 validaciones día hábil.

El contrato proyectado tendrá una duración de diez años, esto, para que haya estabilidad operativa, técnica y administrativa. Por último, la empresa aclaró que el nuevo operador tendrá a su cargo la vinculación del personal necesario para la operación. “El empalme entre operadores podrá contemplar la transición laboral de las personas actualmente vinculadas al operador”, señaló Transmilenio.

