Bogotá
TransMilenio 25 años: de 14 buses a un imperio rojo, así era la Bogotá que lo vio nacer

En diciembre del 2000 prendieron motores. A 25 años del primer viaje repasamos cómo creció la ciudad de la mano con un sistema tan cuestionado como necesario, que mueve cuatro millones de pasajeros al día y que se alista para una nueva era con el Metro.

18 de diciembre de 2025 - 04:32 p. m.
El 27 de diciembre de 2003 se dio al servicio la troncal de la Calle 13 y la de la Avenida de Las Américas, con el corredor vial hacia la localidad de Kennedy y quedó integrado al ramal del Eje Ambiental.
Foto: ARCHIVO EL ESPECTADOR

El 18 de diciembre del 2000 Transmilenio (TM) hizo su primer viaje. 19.365 pasajeros se reportaron en la primera jornada, a bordo de un sistema con 14 buses y que transitaba entre el Portal 80 y la estación Tercer Milenio, en la calle sexta con Av. Caracas, y que nació como respuesta al caos vial en la ciudad, producto de su crecimiento y un transporte público marcado por la “guerra del centavo”, los eternos trancones, y la ausencia de un servicio que respondiera con calidad.

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Usuario(63255)Hace 15 minutos
Modelo fantástico
Carlosé Mejía(19865)Hace 52 minutos
TransMilenio debería ser uno de los principales motivos de orgullo de los bogotanos pero todas sus mejoras se ven opacadas por el gran problema de los colados que, hay que decir la verdad, ¡no se ha querido resolver! Hay una subcultura muy fuerte de gaminería desfachatada y violenta que se siente dueña del sistema y que abusa contra toda lógica. ¡Lamentable!
