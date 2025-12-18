TransMilenio 25 años: de 14 buses a un imperio rojo, así era la Bogotá que lo vio nacer

El 27 de diciembre de 2003 se dio al servicio la troncal de la Calle 13 y la de la Avenida de Las Américas, con el corredor vial hacia la localidad de Kennedy y quedó integrado al ramal del Eje Ambiental. Foto: ARCHIVO EL ESPECTADOR

El 18 de diciembre del 2000 Transmilenio (TM) hizo su primer viaje. 19.365 pasajeros se reportaron en la primera jornada, a bordo de un sistema con 14 buses y que transitaba entre el Portal 80 y la estación Tercer Milenio, en la calle sexta con Av. Caracas, y que nació como respuesta al caos vial en la ciudad, producto de su crecimiento y un transporte público marcado por la “guerra del centavo”, los eternos trancones, y la ausencia de un servicio que respondiera con calidad.

En contexto: