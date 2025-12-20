20 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.
TransMilenio 25 años: una historia contada desde el volante
Testigo de la metamorfosis del sistema, Roberto Mora vivió desde los primeros buses en 2001 y las rutas memorizadas en papelitos, hasta la tecnología moderna, la vigilancia y la presión de operar un “edificio rodante” en la capital.
