TransMilenio asegura crédito por $670 mil millones para acelerar la troncal de la Calle 13

La obra sería entregada en 2026 si se cumple el cronograma del IDU. Foto: IDU

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

TransMilenio S.A., la empresa de transporte público de Bogotá, acaba de cerrar una de las operaciones financieras más relevantes para la movilidad de Bogotá. La entidad informó que acaba de obtener un crédito por $670 mil millones que permitirá acelerar la construcción de la troncal de la Calle 13, uno de los corredores estratégicos más esperados para conectar el occidente con el centro de la ciudad.

Según la información que compartió la empresa, los recursos se destinarán a continuar la ejecución de las obras de esta troncal, que tendrá 11,4 kilómetros de longitud, desde Puente Aranda hasta el límite con el río Bogotá, y que está llamada a convertirse en una de las principales puertas de entrada a la capital desde la región.

En cuanto a las fuentes de la financiación, Transmilenio informó que el crédito fue adjudicado al Banco Davivienda y a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), las entidades que presentaron las menores tasas de interés entre los oferentes. El proceso despertó un alto interés del sector financiero, en tanto las propuestas recibidas superaron 5,10 veces el monto requerido.

Respecto a los detalles de cómo se pagará el crédito, se conoció que la operación de los recursos se pactó a nueve años, con dos años de gracia. En ese orden de ideas, Davivienda desembolsará $335.000 millones a una tasa de IBR + 2,87, mientras que la FDN aportará otros $335.000 millones a una tasa fija de UVR + 5,60.

La obtención de los recursos fue ágil debido al respaldo con el que cuenta el proyecto, pues será financiado a través del convenio firmado entre la Nación y el Distrito en agosto de 2022, mediante el cual ambas partes se comprometieron a realizar aportes anuales hasta 2034.

Sin embargo, dado que la meta del Distrito es entregar la troncal en 2030, TransMilenio gestionó esta operación de crédito para anticipar recursos y responder a las necesidades inmediatas de avance de obra.

La nueva calle 13

El proyecto tendrá impactos directos en la movilidad y la calidad de vida. La troncal permitirá reducir tiempos de desplazamiento, disminuir los costos operativos del transporte público y de carga, y descongestionar el occidente de Bogotá, una de las zonas con mayor presión vial.

Bajo esta misma línea, la Calle 13 se constituye como uno de los proyectos viales más grandes de la ciudad y su transformación implica una inversión total que supera los $2,4 billones. El corredor tendrá:

Carriles exclusivos de TransMilenio y carriles mixtos.

13 estaciones sencillas y una cabecera.

22,9 km de ciclorrutas .

Más de 510.000 m² de espacio público , con zonas verdes.

Puentes peatonales y vehiculares que mejoran la conectividad.

La obra, con metas que buscan mejorar la movilidad y reducir tiempos de tránsito, también busca beneficiar a cerca de 1,6 millones de habitantes y atender una demanda diaria estimada de alrededor de 200.000 pasajeros.

La movida con las vigencias futuras

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le planteó meses atrás al Gobierno Nacional la necesidad de modificar las vigencias futuras acordadas para la Calle 13. Estas vigencias son compromisos presupuestales que permiten garantizar recursos en el largo plazo.

En ese momento, Galán explicó que ajustar la forma en que se han estructurado las vigencias futuras es “clave” para alinear los compromisos de financiamiento con las necesidades reales de ejecución de cada tramo. Esto busca reducir los desfases entre la disponibilidad de recursos y el ritmo de las obras, en particular en tramos que debieron subdividirse técnicamente para facilitar su licitación y adjudicación.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.