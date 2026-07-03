TransMilenio logra su mejor resultado histórico en satisfacción de usuarios, según encuesta

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Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Durante años, TransMilenio cargó con el peso de ser uno de los servicios públicos peor calificados por los bogotanos. Sin embargo, la percepción de sus usuarios comenzó a cambiar. La más reciente Encuesta de Satisfacción del Sistema Integrado de Transporte Público reveló que el 78 % de los pasajeros se declara satisfecho con el servicio, la cifra más alta desde que existe la medición y seis puntos porcentuales por encima del resultado obtenido en diciembre de 2025.
El estudio, contratado por TransMilenio S.A. y elaborado por...
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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