Movilidad hoy, 28 de enero: estación bicentenario deja de operar por accidente vial

Para planear mejor su ruta este 28 de enero, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
28 de enero de 2026 - 12:11 p. m.
Diferentes sitios de la ciudad donde se evidencia la sobrepoblación.
Diferentes sitios de la ciudad donde se evidencia la sobrepoblación.
Foto: Cristian Garavito
Para planear mejor su ruta este 28 de enero de 2026 y llegar a tiempo a su destino, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 5 horas

Estación bicentenario deja de operar por accidente vial

Transmilenio informó que por siniestro vial en la calle 10 con calle 6, la flota troncal no tiene paso en sentido sur-norte y realiza contraflujo. La estación Bicentenario deja de operar temporalmente.

Mientras tanto, por inundación en el interconector de la avenida NQS con calle 80, hay alta congestión desde la estación Héroes. La flota realiza giro a la izquierda en la calle 80 con carrera 20B para continuar por la autopista Norte y hacer el retorno en costado norte de Héroes para tomar la Caracas al sur.

Actualización claveHace 6 horas

Fallas en la red semafórica

Se presenta falla semafórica en la localidad de Bosa, en las siguientes intersecciones:

Autosur con calle 59 sur - Av. Bosa

Autosur con calle 63 sur - Nueva Bosa

Actualización claveHace 7 horas

Pico y Placa para este 26 de enero

Pico y placa para este 28 de enero, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Actualización claveHace 7 horas

Transmilenio inicia operación

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

