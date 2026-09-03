TransMilenio pone 6.200 hectáreas de Bogotá en el radar de su apuesta inmobiliaria

Vista aérea de Montevideo, una de las zonas de interés para llevar a cabo iniciativas inmobiliarias desde Transmilenio. Foto: RenoBo

Después de construir una estación, ampliar una avenida o levantar una troncal, el transporte deja algo más que carriles y concreto. A veces quedan pequeños terrenos que ya no necesita la obra; en otros puntos, la llegada de una nueva infraestructura cambia el atractivo de barrios enteros y aumenta las posibilidades de construir vivienda, comercio u oficinas. TransMilenio empezó a mirar ambos fenómenos con una pregunta distinta: cuánto del valor que genera el transporte en el suelo puede regresar al propio sistema.

La dimensión de esa búsqueda...