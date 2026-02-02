¿Transmilenio sobre un humedal?: el IDU y su encrucijada para destrabar la ALO Norte

Predios de la ALO Norte. Foto: Enrique Peñalosa

Entre muertes súbitas y resurrecciones, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) cumple 64 años sobre planos. Concebida como una extensa vía al occidente de Bogotá (en tres tramos: sur, centro y norte), este proyecto permanecía estancado por cuestiones administrativas y reparos ambientales. Sin embargo, 2026 arrancó con dos señales de reactivación: la expedición de la licencia ambiental que destraba el tramo sur y recientemente un borrador de resolución del IDU, que adopta las primeras decisiones para adelantar el tramo norte y luces de...