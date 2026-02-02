Logo El Espectador
¿Transmilenio sobre un humedal?: el IDU y su encrucijada para destrabar la ALO Norte

Un borrador de decreto reactiva el proyecto, con dos visiones: la ambiental, que cruza por el barrio sin servicio troncal y la estratégica, con un viaducto sobre el humedal. ¿Cuál es la adecuada?

Miguel Ángel Vivas Tróchez
02 de febrero de 2026 - 07:22 p. m.
Predios de la ALO Norte.
Predios de la ALO Norte.
Foto: Enrique Peñalosa

Entre muertes súbitas y resurrecciones, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) cumple 64 años sobre planos. Concebida como una extensa vía al occidente de Bogotá (en tres tramos: sur, centro y norte), este proyecto permanecía estancado por cuestiones administrativas y reparos ambientales. Sin embargo, 2026 arrancó con dos señales de reactivación: la expedición de la licencia ambiental que destraba el tramo sur y recientemente un borrador de resolución del IDU, que adopta las primeras decisiones para adelantar el tramo norte y luces de...

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
