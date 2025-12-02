Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Tras audiencia pública: inicia el conteo regresivo para la ampliación de la autopista Norte

El sábado 29 de noviembre se llevó a cabo una audiencia pública para hablar sobre la licencia ambiental para la ampliación de la autopista Norte. Este espacio constituye uno de los últimos hitos antes de la decisión final de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que se espera para mediados de este mes.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
02 de diciembre de 2025 - 12:30 a. m.
Las fuertes lluvias en la capital, provocaron inundaciones y afectaciones en la entrada y salida de Bogotá y en municipios vecinos.
Las fuertes lluvias en la capital, provocaron inundaciones y afectaciones en la entrada y salida de Bogotá y en municipios vecinos.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El sábado es cuando la autopista Norte muestra su peor cara: el tráfico se enquista y es más rápido caminar. Y justo con ese marco fue que el pasado 29 se celebró una audiencia decisiva sobre el futuro del corredor. En el auditorio de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, casi 1.245 personas, entre asistentes presenciales y virtuales, se reunieron para debatir la solicitud de licencia ambiental del proyecto de ampliación.

Esta diligencia, consagrada por la ley para garantizar la participación ciudadana, la convocaron las...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Autopista Norte

Movilidad

Accesos Norte

ANLA

Cundinamarca

Chía

Suba

Medio ambiente

Humedales

Torca y Guaymaral

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.