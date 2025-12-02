Tras audiencia pública: inicia el conteo regresivo para la ampliación de la autopista Norte

Las fuertes lluvias en la capital, provocaron inundaciones y afectaciones en la entrada y salida de Bogotá y en municipios vecinos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El sábado es cuando la autopista Norte muestra su peor cara: el tráfico se enquista y es más rápido caminar. Y justo con ese marco fue que el pasado 29 se celebró una audiencia decisiva sobre el futuro del corredor. En el auditorio de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, casi 1.245 personas, entre asistentes presenciales y virtuales, se reunieron para debatir la solicitud de licencia ambiental del proyecto de ampliación.

Esta diligencia, consagrada por la ley para garantizar la participación ciudadana, la convocaron las...