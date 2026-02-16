Tras riña en restaurante de Bosa, hallan armas y cinco kilos de droga ocultos en el local

Al hombre de 62 años le hallaronun revólver, una escopeta, municiones y 5 kilos de base de coca. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Una riña al interior de un restaurante en la localidad de Bosa derivó en el hallazgo de armas de fuego y una significativa cantidad de droga, tras la intervención de la Policía Nacional.

El procedimiento se inició luego de que la comunidad alertara a la línea de emergencias 123 sobre una confrontación dentro de un establecimiento de comidas. Al llegar al lugar, uniformados adscritos al CAI Libertad observaron al propietario del local, un hombre de 62 años, portando un arma de fuego.

Según el reporte oficial, al notar la presencia policial, el sujeto intentó huir y ocultarse al interior del inmueble. Sin embargo, fue interceptado por las patrullas de vigilancia, que procedieron a su captura.

Durante la verificación del sitio donde el hombre intentó refugiarse, los uniformados encontraron un revólver con cuatro cartuchos, una escopeta calibre 16 milímetros y cinco kilos de base de coca. Todo el material incautado quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

El capturado fue presentado ante la Fiscalía y deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, así como por tráfico de estupefacientes.

Uno de los casos más críticos es el tráfico de armas. Entre 2024 y febrero de 2025 se incautaron 1,407 armas en Bogotá, con una concentración del 30 % en Kennedy y Ciudad Bolívar. Aunque el Distrito ha buscado articulación, no cuenta con acceso a bases de datos ni a sistemas de inteligencia necesarios para responder con eficacia.

Desde la institución policial reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad, recordando que la información suministrada a través de la línea 123 resulta clave para la reacción de las autoridades.

