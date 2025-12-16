Trasladan por segunda vez al CTP a mujer que revende pasajes de Transmilenio en el centro

San Façon, uno de los puntos más críticos por este fenómeno. En lo corrido del año, en esa estación se han adelantado cinco intervenciones, que dejaron como resultado la incautación de 18 tarjetas, la identificación de seis infractores, la imposición de siete comparendos y cuatro traslados a Centros de Traslado por Protección (CTP). Foto: Archivo Particular

Volvió a aparecer la mujer señalada de revender pasajes de Transmlenio en la estación San Façon. Esta vez, en un operativo resultó siendo llevada a un centro de protección. No obstante, sería la segunda vez que esta mujer es trasladada a un CTP, aunque ya había sido identificada por Transmilenio por revender pasajes en dos ocasiones anteriores.

Según la empresa, en esa estación se han realizado cinco intervenciones en lo corrido del año, que dejaron como resultado la incautación de 18 tarjetas, la identificación de seis infractores, la imposición de siete comparendos y cuatro traslados a Centros de Traslado por Protección (CTP).

Aunque la imagen de estas capturas, sucede a diario, el video viral de la mujer revendiendo pasajes causó mayor indignación. La duda queda en las sanciones impuestas, pues Trasnsmilenio reconoció que esta mujer ha sido descubierta en dos operativos y le han incautado tarjetas fraudulentas. En este último operativo, la mujer volvió a ser descubierta y enfrentará las sanciones correspondientes.

Reventa de pasajes

Cabe aclarar, que La reventa de pasajes hace parte de una práctica ilegal conocida como elusión, que consiste en ingresar al sistema sin una validación oficial del pasaje. Desde Transmilenio S. A. explicaron que este tipo de conductas no solo afecta la sostenibilidad financiera del sistema, sino que también pone en riesgo a los usuarios, quienes al ingresar de manera irregular no cuentan con cobertura ni respaldo dentro del servicio.

Transnilenio reiteró que, una vez se detectan estas situaciones, se activan los protocolos de control con apoyo de la Policía y los equipos de seguridad, lo que permite intervenir los puntos críticos y retirar a las personas que ingresan o comercializan pasajes de forma irregular.

