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Trata de personas en Bogotá: en la mitad de los casos el engaño es de un conocido o familiar

Siete de cada 10 casos de trata de personas ocurren sin salir del país y Bogotá es una de las ciudades con mayor vulnerabilidad. En el Día Internacional contra la trata, esta es la radiografía de un flagelo que afecta en su mayoría a mujeres, niños, niñas y adolescentes.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
31 de julio de 2026 - 01:00 a. m.
De acuerdo con la Secretaría de la Mujer, entre 2024 y 2026, han recibido 57 casos por trata de personas y 13 por posible riesgo. De este total, el 61 % de los casos fueron con fines de explotación sexual.
De acuerdo con la Secretaría de la Mujer, entre 2024 y 2026, han recibido 57 casos por trata de personas y 13 por posible riesgo. De este total, el 61 % de los casos fueron con fines de explotación sexual.
Foto: Getty Images

Aunque el delito de trata de personas se asocia con víctimas que, tras una falsa oferta de empleo, terminan siendo explotadas sexualmente en el exterior, la realidad es que es un flagelo que está más cerca de lo que se piensa. Según cifras del Ministerio de Justicia, siete de cada 10 casos en el país corresponden a trata interna, es decir, la única frontera que cruzan son las de sus barrios o municipios.

¿La razón? Aislamiento territorial, conflicto armado y vulnerabilidad en zonas como Medellín, Cali y Bogotá crean las condiciones para la...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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