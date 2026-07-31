Trata de personas en Bogotá: en la mitad de los casos el engaño es de un conocido o familiar

De acuerdo con la Secretaría de la Mujer, entre 2024 y 2026, han recibido 57 casos por trata de personas y 13 por posible riesgo. De este total, el 61 % de los casos fueron con fines de explotación sexual. Foto: Getty Images

Aunque el delito de trata de personas se asocia con víctimas que, tras una falsa oferta de empleo, terminan siendo explotadas sexualmente en el exterior, la realidad es que es un flagelo que está más cerca de lo que se piensa. Según cifras del Ministerio de Justicia, siete de cada 10 casos en el país corresponden a trata interna, es decir, la única frontera que cruzan son las de sus barrios o municipios.

¿La razón? Aislamiento territorial, conflicto armado y vulnerabilidad en zonas como Medellín, Cali y Bogotá crean las condiciones para la...