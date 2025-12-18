Tren de Aragua en Bogotá: el rastro de hoteles del terror, sindicatos y criptomonedas

Nuevo golpe a las finanzas del Tren de Aragua en Bogotá. Foto: Policía de Bogotá

Desde 2023 las autoridades sabían lo que ocurría al interior del Hotel Los Potrillos (Llano Grande, Kennedy), donde al final, un mesero fue torturado y asesinado como parte de una vil extorsión. En la misma zona funcionaban clubes nocturnos que, amparados en la figura de sindicato, evadían la acción policial. 24 meses después, tiempo en el que la banda pudo reorganizarse, las autoridades lograron incautar este inmueble, (y otros seis esparcidos en Bosa, Chapinero y Kennedy, todas propiedades del Tren de Aragua), hechos que evidencian cómo...