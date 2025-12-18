Logo El Espectador
Bogotá
Tren de Aragua en Bogotá: el rastro de hoteles del terror, sindicatos y criptomonedas

Hoteles fachada para torturar y planear crímenes; criptomonedas para lavar dineros ilícitos; reorganización y capturas constantes, así ha evolucionado el actuar de las células del Tren de Aragua en Bogotá, una batalla que a tres años del arribo de la estructura multicrimen, sigue dejando rastros de sangre.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
18 de diciembre de 2025 - 01:19 a. m.
Desde 2023 las autoridades sabían lo que ocurría al interior del Hotel Los Potrillos (Llano Grande, Kennedy), donde al final, un mesero fue torturado y asesinado como parte de una vil extorsión. En la misma zona funcionaban clubes nocturnos que, amparados en la figura de sindicato, evadían la acción policial. 24 meses después, tiempo en el que la banda pudo reorganizarse, las autoridades lograron incautar este inmueble, (y otros seis esparcidos en Bosa, Chapinero y Kennedy, todas propiedades del Tren de Aragua), hechos que evidencian cómo...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Jorge López(60581)Hace 1 hora
El producto de exportación número uno de Maduro, Dictador Latinoamericano
