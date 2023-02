‘Tren de Aragua’ estaría poniéndole precio a la vida de comerciantes en Bogotá

Recordemos que el pasado miércoles, 22 de febrero, se conoció que en este sector de la capital la organización estaría entregando panfletos en algunos conjuntos residenciales para silenciar a quienes viven en esta zona y evitar que llamen a las autoridades. Foto: Cortesía Noticias Caracol

Intimidados, inseguros y en una zozobra constante viven los habitantes y comerciantes de del barrio Dindalito, en la localidad de Kennedy -al suroccidente de Bogotá-, debido a las constantes amenazas, que denuncian, han recibido por parte de la banda criminal ‘Tren de Aragua’.

Recordemos que el pasado miércoles, 22 de febrero, se conoció que en este sector de la capital la organización estaría entregando panfletos en algunos conjuntos residenciales para silenciar a quienes viven en esta zona y evitar que llamen a las autoridades.

Sin embargo, la situación estaría escalando y los integrantes de este grupo criminal estarían poniéndole precio a la vida de los comerciantes que se oponen a pagar sobornos.

Así se dio a conocer en la primera emisión de ‘Noticias Caracol’, medio desde el cual se reveló que los montos que piden oscilan entre 10 y 100 millones de pesos a cambio de no hacerle daño a los emprendedores o a sus familiares.

En el noticiero se compartieron grabaciones de las cámaras de seguridad del sector, en las cuales se aprecia como dos hombres que se desplazan en una motocicleta disparan en repetidas ocasiones hacia un local cuyo propietario al parecer se negó a pagar. Uno de los proyectiles hirió a un cliente que estaba en una de las vitrinas.

“Esta es la organización el ‘Tren de Aragua’, toda esa vaina la tenemos tomada nosotros. Me imagino que tú sabes, tú has escuchado. Tu cabeza vale 50 millones de pesos y tienes 48 horas para reunirlos. Más adelante te estaré llamando para darte el número de cuenta. Si no cooperas te van a matar a un familiar, se me escapa de las manos, son las órdenes que hay”, se escucha en la grabación de una de las llamadas que le hicieron a uno de los comerciantes.

Este tipo de intimidaciones al parecer se vienen presentando desde hace una semana y les han llegado tanto de manera escrita como por llamadas telefónicas e incluso mensajes de textos.

Las amenazas, extorsiones y atentados contra comerciantes no ceden en el país. En la localidad de Kennedy, en Bogotá, integrantes del Tren de Aragua tienen intimidados a los habitantes del barrio Dindalito.



Según informes de inteligencia de la Fiscalía General de la Nación, esta banda criminal tiene operación a la fecha en las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Usme y Santa Fe.

Motivo por el cual el teniente coronel Carlos Téllez, comandante del Gaula de Bogotá, afirma que se está desplegado un operativo para judicializar y capturar a los responsables de estas extorsiones: “Avanzaremos en la identificación de estos sujetos, así como lo hicimos hace un par de semanas en el sector de El Amparo, donde se capturaron 18 integrantes de la estructura ‘Satanás’, pero eso fue gracias a la denuncia de la comunidad”.

