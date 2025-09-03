Tren del Metro de Bogotá: así será el camino a casa, el Patio Taller de Bosa

Desembarque del primer tren del Metro de Bogotá en el Puerto de Cartagena. Foto: Juan Camilo Parra

Cerca de 1.150 Kilómetros separan el primer tren del Metro de Bogotá de su hogar en el Patio Taller en Bosa Porvenir. Tras un mes navegando por el Océano Pacífico hasta la costa de Cartagena, y un desembarque que quedará en la historia, ahora falta una última gesta: trasladar los seis vagones, cada uno de más de 38 toneladas, hasta la capital, una operación que se repetirá en los próximos años hasta que los 180 vagones de 30 trenes que operarán la línea 1, estén en casa.

