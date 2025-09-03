No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Tren del Metro de Bogotá: así será el camino a casa, el Patio Taller de Bosa

Después de una travesía que duró un mes por mar, a los vagones del primer tren que arriba al país les espera otro viaje de siete días por tierra. La empresa boyacense Transportes Montejo lleva a cabo la operación.

Juan Camilo Parra
03 de septiembre de 2025 - 08:04 p. m.
Desembarque del primer tren del Metro de Bogotá en el Puerto de Cartagena.
Foto: Juan Camilo Parra

Cerca de 1.150 Kilómetros separan el primer tren del Metro de Bogotá de su hogar en el Patio Taller en Bosa Porvenir. Tras un mes navegando por el Océano Pacífico hasta la costa de Cartagena, y un desembarque que quedará en la historia, ahora falta una última gesta: trasladar los seis vagones, cada uno de más de 38 toneladas, hasta la capital, una operación que se repetirá en los próximos años hasta que los 180 vagones de 30 trenes que operarán la línea 1, estén en casa.

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Temas recomendados:

metro de bogotá

tren del metro de Bogotá

 

