Triunfo de Iván Cepeda en Bogotá fue insuficiente para superar a Abelardo De la Espriella

Iván Cepeda logró 2.229.153 votos (52,47 %) en Bogotá, casi 522.000 más que en primera vuelta. No obstante, esta ventaja no fue suficiente, pues Abelardo de la Espriella hizo la tarea y aumentó su caudal electoral, evitando que la ventaja fuera tan amplia como la que le sacó Gustavo Petro en 2022 a Rodolfo Hernández, de casi 800.000 votos. . EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Bogotá fue, de nuevo, determinante en las elecciones presidenciales. Si bien, en primera y segunda vuelta se impuso Iván Cepeda, ratificando que la capital es de mayorías progresistas, en estos comicios se consolidó el voto de derecha, que creció 30 % en comparación con las elecciones de 2022.

Al finalizar el preconteo, como ocurre desde 2014, se impuso el progresismo (o el voto contra la derecha). Cepeda alcanzó 2.229.153 votos (52,47 %), unos 522.000 más que en la primera vuelta. Gracias a esto le sacó una ventaja de casi 300.000 a Abelardo...