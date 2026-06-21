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Triunfo de Iván Cepeda en Bogotá fue insuficiente para superar a Abelardo De la Espriella

Aunque Iván Cepeda se impuso en Bogotá con 2.2 millones de votos y ratificó que el progresismo es mayoría, el histórico repunte de la derecha en la capital y Cundinamarca selló el triunfo nacional de Abelardo de la Espriella.

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Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
22 de junio de 2026 - 02:42 a. m.
Iván Cepeda logró 2.229.153 votos (52,47 %) en Bogotá, casi 522.000 más que en primera vuelta. No obstante, esta ventaja no fue suficiente, pues Abelardo de la Espriella hizo la tarea y aumentó su caudal electoral, evitando que la ventaja fuera tan amplia como la que le sacó Gustavo Petro en 2022 a Rodolfo Hernández, de casi 800.000 votos. . EFE/ Carlos Ortega
Iván Cepeda logró 2.229.153 votos (52,47 %) en Bogotá, casi 522.000 más que en primera vuelta. No obstante, esta ventaja no fue suficiente, pues Abelardo de la Espriella hizo la tarea y aumentó su caudal electoral, evitando que la ventaja fuera tan amplia como la que le sacó Gustavo Petro en 2022 a Rodolfo Hernández, de casi 800.000 votos. . EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

Bogotá fue, de nuevo, determinante en las elecciones presidenciales. Si bien, en primera y segunda vuelta se impuso Iván Cepeda, ratificando que la capital es de mayorías progresistas, en estos comicios se consolidó el voto de derecha, que creció 30 % en comparación con las elecciones de 2022.

Al finalizar el preconteo, como ocurre desde 2014, se impuso el progresismo (o el voto contra la derecha). Cepeda alcanzó 2.229.153 votos (52,47 %), unos 522.000 más que en la primera vuelta. Gracias a esto le sacó una ventaja de casi 300.000 a Abelardo...

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55jamarin@elespectador.com
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