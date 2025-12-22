Última feria laboral del año: así puede aplicar a más de 650 vacantes para empleo en Bogotá

Feria de empleo en la localidad de Usme. Foto: Cortesía

A pesar de que diciembre suele ser un mes de desaceleración en las contrataciones, el Distrito anunció una nueva convocatoria laboral de 657 puestos de trabajo formales que aplicará esta semana. Las vacantes, disponibles entre el 22 y el 27 de diciembre, abarcan distintos niveles de formación y sectores como comercio, servicios, logística, industria y atención al cliente.

Como en ferias de empleo y convocatorias anteriores, la oferta incluye cargos operativos, técnicos y profesionales, entre los que se encuentran auxiliares de producción, cajeras, operarios de bodega, asesores de call center, tecnólogos en radiología, profesionales de contabilidad, conductores y esteticistas, entre otros. El rango amplio de oficios apunta a cubrir distintos perfiles laborales, desde quienes buscan su primer empleo formal hasta profesionales con experiencia.

Otros de los puestos ofertados son:

Vendedor de servicios

Transferencista

Asesor comercial

Técnico eléctrico

Conductor sector construcción

Tramitador de aduanas

Solucionador

Asesor de cartera

Profesional I contabilidad

Profesional II contabilidad

Asesor

Coordinador de operaciones de carteras

Conductor C2

Auxiliar de mecánica automotriz

Auxiliar de distribución

Ingeniero civil

Aux de bodega

Cajero

Ayudante de obra

Brigadista

Banderero

Contador junior (con tarjeta profesional)

Conductor APH (ambulancia)

Esteticista

Asesor de cobranza (cartera castigada)

Auxiliar y gestor operativo

Operador de bus zonal

¿Cómo puedo acceder?

Para facilitar el acceso a estas oportunidades, la Unidad Móvil de Empleo atenderá en la Alcaldía Local de Barrios Unidos (calle 74A # 63-04), en el barrio Simón Bolívar, ofreciendo orientación personalizada, apoyo en el registro de hojas de vida y postulación a vacantes.

El servicio estará disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

La oferta puede consultarse y gestionarse a través del Portal del Servicio Público de Empleo. Además, la ciudad mantiene actualizado el canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”, con información permanente sobre nuevas vacantes y servicios de empleabilidad.

