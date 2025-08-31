No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Último adiós a Valeria: ahora la justicia tiene la palabra

Se cumplieron las exequias de la menor Valeria Afanador, con manifestaciones de solidaridad de la comunidad de Cajicá. Las autoridades no han informado la causa de la muerte, pero algo quedó claro: por su muerte, alguien debe responder.

Sofía Isabel Alfonso
Sofía Isabel Alfonso
31 de agosto de 2025 - 11:00 p. m.
La comunidad del municipio de Cajicá se despide de la mejor y aclama justicia.
La comunidad del municipio de Cajicá se despide de la mejor y aclama justicia.
Foto: Óscar Pérez

“Perdónanos por no protegerte”. La frase, plasmada en un arreglo floral, que ubicaron en el Club de Oro, lugar donde llevaron el féretro de Valeria Afanador para que el pueblo le diera el último adiós, es el reflejo del dolor y la indignación que hoy se respiran en cada esquina de Cajicá. El haber encontrado sin vida a esta menor, de 10 años, fue un duro golpe para el municipio y el país, que hasta el último momento oró para que la hallaran sana y salva.

Pero todo terminó en tragedia, en la tarde del pasado viernes, cuando encontraron su...

Sofía Isabel Alfonso

Por Sofía Isabel Alfonso

Estudiante de último semestre de Comunicación Social y Periodismo. Interés en cubrir temas de política, derechos humanos, género y más.sperez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Seguridad

Cundinamarca

Bogotá

Noticias

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

Menores de edad

Desaparecidos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar