Últimos videos de Valeria Afanador aumentan críticas al colegio tras desaparición

Este viernes 29 de agosto se cumplen 19 días desde que Valeria Afanador, de 10 años, desapareció luego de cruzar una de las rejas del Gimnasio Campestre Los Laureles, colegio donde estudia, ubicado en la zona rural del municipio de Cajicá. Desde entonces, su paradero es un misterio.

La intensa búsqueda, que comenzó horas después del reporte, sigue sin dar resultados. Equipos de emergencia, autoridades locales y departamentales, familiares y allegados han rastreado sin éxito los alrededores del colegio, el cauce del río cercano, veredas aledañas, municipios vecinos y centros médicos. Incluso se emitió una circular amarilla de Interpol para activar la búsqueda internacional de la menor.

En medio de ese contexto, en las últimas horas se conocieron videos que muestran los minutos previos a la desaparición. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la institución captan los últimos momentos de Valeria dentro del colegio y dejan entrever posibles omisiones por parte del plantel.

Valeria cruzó varias veces la reja del colegio sin supervisión

Los videos, publicados por Noticias Caracol, muestran los minutos previos a la desaparición, en los que se ve a Valeria ir y venir junto a la reja por la que salió sin ninguna vigilancia, pese a que, según las directivas del colegio, su diagnóstico de Síndrome de Down requiere atención especial por parte de varios miembros de la institución.

En el video, que forma parte del material recopilado por los investigadores, se observa a la menor caminar justo al lado de la reja del colegio, la cual está cubierta por una enredadera, durante al menos cinco minutos.

Valeria camina pegada a la reja, va y viene mientras varios compañeros juegan y recogen elementos deportivos en la cancha ubicada en esa zona del colegio. La grabación muestra cómo sale por la reja, que supuestamente impide el paso hacia el exterior, debido a que, a pocos metros, se encuentra el río Frío. La niña entra y sale varias veces por entre los arbustos sin que nadie advierta lo que ocurre.

Finalmente, tras cruzar por entre los arbustos en seis ocasiones, en la séptima Valeria no regresa. Los videos muestran cómo se pierde entre la vegetación y no vuelve a ingresar. Incluso se observa a dos adultos, al parecer empleados del colegio, conversando cerca de la reja sin percatarse de la situación, lo que volvió a generar dudas sobre la responsabilidad institucional.

Inicialmente, debido al punto por donde salió la niña, el operativo de búsqueda se centró en el cauce y la ronda del río Frío. Sin embargo, días después, los organismos de búsqueda informaron que era poco probable que hubiera caído al afluente.

Defensoría del Pueblo advierte fallas en proceso de búsqueda

A raíz de los operativos infructuosos en la búsqueda de la menor, la Defensoría del Pueblo advirtió varias fallas en el proceso de atención primaria de la emergencia.

La Defensoría señaló que la demora de la institución en dar aviso a las autoridades impidió el desarrollo de acciones que podrían haber cambiado el curso de los hechos. Aunque Valeria desapareció a las 10:00 a.m. del 12 de agosto, el colegio notificó la situación hasta la 1:00 p.m., tres horas después.

“Se habrían podido ejecutar acciones coordinadas con las autoridades municipales para establecer controles en las entradas y salidas del municipio, así como en diferentes medios de transporte local. (...) Violaron los principios del interés superior de la niñez y de protección integral (...) Se generó un incumplimiento grave del deber estatal de protección integral y restablecimiento de los derechos de la menor de edad”, señala la entidad.

Otro vacío en los protocolos es que la circular amarilla de Interpol, para activar la búsqueda internacional, se emitió siete días después de la desaparición y no de inmediato, a pesar de las particularidades del caso y el diagnóstico médico de Valeria.

La familia de Valeria continúa exigiendo respuestas y acciones concretas. Mientras tanto, las autoridades mantienen activa la búsqueda y se espera que las investigaciones determinen si en efecto hubo negligencia por parte del colegio o fallas en los protocolos de emergencia.

