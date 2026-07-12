Un café en el nuevo Bronx: la historia del renacer de un sector marginal de Bogotá

En el corazón de un sector que alguna vez fue sinónimo de violencia y drogadicción, está ubicado el Café Renacer Vronx60. Sus dueños, Beto, con un pasado en el Bronx y su pareja Lizeth, buscan insertar la cultura cafetera de especialidad entre los rezagos de un pasado cuyos ecos todavía resuenan en los barrios Voto Nacional y Santa Inés.