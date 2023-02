Un chantaje lo del ministro de Transporte con Bogotá: opinan los concejales

Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, puso en duda la financiación de otros proyectos de infraestructura en Bogotá, si no cambian el metro elevado por un tramo subterráneo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El mensaje del gobierno del presidente Gustavo Petro para Bogotá y para la alcaldesa Claudia López fue claro: si no hay tramo subterráneo en la primera línea del metro, el gobierno no destinará recursos para otros proyectos como la segunda línea del metro, el Regiotram del norte, la Calle 13 o los cables aéreos. Todos se tendrían que abortar.

Contexto: Discusión por el metro de Bogotá: se acabó la diplomacia, empieza la presión

Es lo que queda tras las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien este jueves, mostrando qué es el progresismo el que tiene ahora en su bolsillo la chequera nacional, indicó que “si no se aceptan, como se ha venido diciendo, las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, en la medida que el gobierno financia el 70% de otros proyectos, pues esos también se van a tener que parar”.

LEA: Modificar el contrato del metro elevado de Bogotá, sin una salida legal

Aunque la alcaldesa no se ha pronunciado todavía, los que si lo vienen haciendo son los concejales, quienes calificaron la declaración como un chantaje con la ciudad, que los entes de control no deberían tolerar. Por ejemplo, para Lucía Bastidas (Alianza Verde), esto muestra el carácter dictatorial del presidente Gustavo Petro. “Si no es como ellos quieren, amenazan, extorsionan, chantajean a la ciudad con la segunda línea del metro, los cables y el Regiotram”.

Hoy más que nunca nuestra democracia necesita de frenos constitucionales. Pasos gigantes de dictadura‼️‼️‼️

Necesitamos a la Rama Judicial, a los medios de comunicación, ⁦@CGR_Colombia⁩ ⁦@PGN_COL⁩ defendiendo el interés ciudadano. El mensaje es hacen lo que queremos o pic.twitter.com/1Qfh8GW2Oh — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) February 2, 2023

Y agregó: “Señor ministro, hay unos conceptos jurídicos, un plan de obras, ustedes no pueden chantajear a la ciudad. Hay que seguir adelante. Le pido a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Rama Judicial que no permita que este talante dictatorial sea el denominador común para los colombianos”.

LEA: Petro insiste en metro subterráneo: vienen análisis y se alarga la incertidumbre

La concejal Diana Diago (Centro Democrático), en su cuenta de Twitter indicó: “Petro chantajea a Bogotá. Él no puede ir en contra de los acuerdos de cofinanciación pactados. No puede creer que dispone del proyecto de infraestructura más importante de Bogotá como se le da la gana. Los caprichos del presidente autoritario van a terminar de hundir a Bogotá en el atraso. Necesitamos que la alcaldesa y el contralor defiendan a los bogotanos y no sean cómplices de esta arbitrariedad”.

Petro chantajea a Bogotá. Si no es como él quiere entonces no hay Metro.



Los caprichos del presidente autoritario van a terminar de hundir a Bogotá en el atraso.



Necesitamos que la alcaldesa y el contralor defiendan a los bogotanos y no sean cómplices de esta arbitrariedad. — Diana Diago (@dianadiago) February 2, 2023

El concejal Óscar Ramírez Vahos, calificó la afirmación del ministro como “Un chantaje intolerable. Petro amenaza con suspender financiación de segunda línea del metro, metrocables, nuevas troncales de TransMilenio y demás, si no se acepta su capricho de modificar la primera línea del metro. Un ego mal resuelto pone en jaque a Bogotá. Además, hay una amenaza directa sobre obras estratégicas para Bogotá como Calle 13 , Regiotram. ¡Fontibón votó por Petro y así les paga!”.

#Chambonada es quitarle el Metro a Suba y Engativá.



Esperpento es imponer un capricho político sobre las necesidades de una ciudad.



Bogotá necesita METRO YA.



¡No al chantaje! pic.twitter.com/KwLz1klR1f — Oscar Ramírez Vahos (@oramirezvahos) February 2, 2023

Y María Fernanda Rojas (Alianza Verde), señaló que no se puede amenazar a la ciudad con parar todos los proyectos de movilidad, que necesita Bogotá. “No se puede poner en riesgo el futuro de los bogotanos y las bogotanas. Ahí viene proyectos importantes como la segunda línea del metro, la segunda fase del cable de Ciudad Bolívar, que vincula a Soacha; los cables del centro, el Regiotram del norte. Hay mucho en juego y no podemos admitir que todo quede en entredicho, por una diferencia. Llamo al ministro a que se retomen esas conversaciones y relaciones armónicas. Bogotá y la nación deben trabajar en conjunto. Hay que garantizar que esos proyectos para solucionar la movilidad sigan marchando”

El @MinistroReyes no puede chantajear a Bogotá. No es él quien decide qué proyectos se hacen o se dejan de hacer.



No podemos arriesgar los proyectos que que tanto ha costado estructurar, lo que está en juego es el futuro de la movilidad de Bogotá. 🧵👇 pic.twitter.com/5BaGsPKRKk — Mafe Rojas🌻💦🌱🐾 (@maferojas) February 2, 2023

Y desde el Congreso también llegaron reacciones. La senadora Angélica Lozano (esposa de la alcaldesa López) dijo que “en democracia, las decisiones son institucionales de Nación y Distrito, no personales. Presidente no le haga a Bogotá hoy lo que le hicieron en su alcaldía. Rechazo chantaje con no dejar contratar #MetroSubterráneo a Suba y Engativá listo para contratarse”.

#BogotáSeRespeta!



En democracia las decisiones son INSTITUCIONALES de nación y distrito no personales.



Presidente no le haga a Bogotá hoy lo que le hicieron en su alcaldía.



Rechazo chantaje con NO dejar contratar #MetroSubterráneo a Suba y Engativá listo para contratarse pic.twitter.com/bjLwpBfagt — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) February 2, 2023

Martín Rivera, de Alianza Verde, se sumó a las voces de rechazo.

Es mezquino y autoritario el chantaje del gobierno de @petrogustavo con el metro de #Bogotá.



No es justo que una vez más las disputas y los egos políticos aplacen la construcción de lo que debe ser el eje central de nuestra movilidad.



¡Quienes sufren son las y los ciudadanos! https://t.co/tIIKqyrFtg — Martín Rivera Alzate (@riveraalzate) February 2, 2023

Las breves, pero contundente frase del ministro, alteró el ambiente de unas mesas de evaluación, que tiene la tarea de trabajar para tomar la decisión que más favorezca a la ciudad y al país.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.