Un descuido bastó: frustran hurto de vehículo en San Cristóbal, sur de Bogotá

Tras intentar robar un vehículo mediante en la modalidad de halado, fueron capturados mientras intentaban escapar. Los tres involucrados tienen antecedentes judiciales. Foto: Mebog

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Basta un descuido, una calle poco transitada o incluso parquear en un lugar de confianza y ausentarse un par de minutos para que los ladrones de vehículos, siempre al acecho, aprovechen el “papayazo”.

Ejemplo de ello resulta el caso del hurto de vehículo que parecía consumado y terminó frustrado este fin de semana en el sur de Bogotá, tras un operativo policial que dejó tres hombres capturados en el barrio Nueva España, en la localidad de San Cristóbal,

El hecho expone patrones que suelen repetirse en estos casos, como el historial de reincidencia de los involucrados y la facilidad con la que los delincuentes aprovechan un mínimo descuido consumar sus planes.

De acuerdo con la información revelada por la Mebog, el robo ocurrió bajo la modalidad de halado en el sector de San Jorge, en la parte alta de la localidad. La víctima alcanzó a alertar a las autoridades a través de la línea 123, lo que permitió activar un plan de búsqueda a los pocos minutos del hurto. Al verse descubiertos, los responsables huyeron en otro vehículo, una práctica cada vez más común en este tipo de hurtos.

Videos de cámaras de seguridad revelaron el momento en que los delincuentes, aprovechando que el vehículo se encontraba parqueado en una calle empinada, logran abrirlo en pocos segundos con el fin de que rodara cuesta abajo y poder emprender la huida. Sin embargo, cuando estaban a punto de lograr su objetivo, los dueños se percataron de la situación y alertaron a las autoridades.

Finalmente, tras el despliegue de un plan candado, el automotor fue localizado e interceptado a pocas cuadras del sitio en el que se reportó la denuncia. En el procedimiento, los uniformados inmovilizaron el vehículo en el que huían y capturaron en flagrancia a tres hombres de 19, 20 y 24 años.

Según confirmaron las autoridades, los capturados no eran desconocidos para el sistema judicial. Registran antecedentes por hurto y por tráfico de estupefacientes, un dato que reaviva el debate sobre la reincidencia y la efectividad de las medidas penales frente a delitos de alto impacto.

Aunque el vehículo fue recuperado y los responsables capturados, el caso deja una pregunta abierta: qué tan efectivas están siendo las respuestas del sistema judicial frente a delitos que se repiten con los mismos nombres y bajo las mismas modalidades. La sensación de alivio, en estos casos, suele ser momentánea.

Este año, de acuerdo con la Mebog, se han recuperado más de 46 vehículos y se han capturado más de 2.500 personas por diferentes delitos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.