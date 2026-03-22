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22 de marzo de 2026 - 10:02 p. m.

Un día con el grupo Quincy, el grupo que dignifica la muerte en Bogotá

Lidiar con la no la muerte no es fácil. En medio de todo lo que sucede en Bogotá, un pequeño grupo de la Secretaría de Salud, conocido como GAHD o Quincy, tiene la tarea de humanizar los procesos tras la defunción de una persona.

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Juan Camilo Parra

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