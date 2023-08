Hueco y alta velocidad causaron que motociclista volara desde puente en Av. Boyacá

El conductor habría tropezado con un hueco, que le hizo perder el equilibrio y caerse del puente. Foto: El ojo de la noche

Bien entrada la madrugada, a pocas horas de que saliera el sol, un aparatoso accidente les quitó el sueño a los habitantes del barrio Carvajal. Según los testigos, a las las 3:17 a.m., una moto salió disparada desde la altura del puente que conecta la Av. Boyacá con la Primera de Mayo sobre

Lea también: Video: taxista se subió a andén y terminó multado por la policía en Bogotá.

De manera inmediata, los vecinos llamaron una ambulancia y se acercaron al conductor, que al pie de su moto hecha trisas, quedó inconsciente y con varias heridas en su cuerpo.

Según las versiones que los testigos del impresionante hecho entregaron a las autoridades, el conductor habría tropezado con uno de los tantos baches que tiene el puente en su estructura, justo en la parte de ascenso, en el sentido occidente - oriente. Esto provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y callera a un costado de la vía.

Otra de las versiones sobre el hecho, que se complementan además con la del bache, aseguraron que la motocicleta iba por encima del límite de velocidad, lo cual intensificó el tropiezo del vehículo con el hueco. Esto, sin embargo, no ha sido confirmado por las autoridades, quienes revisan las cámaras de seguridad para verificar la causa exacta del siniestro. En este momento el motociclista se encuentra en una unidad de cuidados intensivos luchando por su vida.

Este, además, no fue el único incidente similar que se registró durante la madrugada. La Secretaria de Movilidad informó que un ciclista cayó de una altura similar en otro puente de la capital. Lamentablemente, este no contó con la misma suerte, pues murió instantáneamente, como resultado del fuerte impacto. La dirección de este hecho no fue confirmada por las autoridades.

En lo corrido de 2023, 352 bogotanos, entre ellos 165 motociclistas, han perdido la vida en accidente de tránsitos. Las causas más comunes, según el registro, son el exceso de velocidad, y la conducción en estado de ebriedad.

Puede interesarle: Declaran desierta la licitación de dos tramos de la nueva calle 13: no hubo ofertas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.