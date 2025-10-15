Un nuevo latido: David y Luis, historias de donación de órganos que salvaron vidas

David recibió un trasplante de corazón en 2024. Foto: Archivo Particular

David Ocampo, de 48 años, trabaja en una de las agencias de medios más prestigiosas del país. Su vida dio un giro drástico a causa de una miocardiopatía hipertrófica que ocasionó que a sus “tiernos” 45 años, comenzara a usar un marcapasos. La condición se deterioró rápidamente hasta una falla cardíaca total y crítica en julio de 2024, que lo mantuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Colombia por seis meses. La única opción para seguir viviendo era un trasplante de corazón. Las probabilidades de que llegara un órgano compatible...