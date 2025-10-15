Logo El Espectador
Bogotá
Un nuevo latido: David y Luis, historias de donación de órganos que salvaron vidas

En Colombia, cerca de 4.248 personas están a la espera de un trasplante de algún órgano o tejido. A pesar de los tabús y mitos al rededor de la donación, las historias de Luis, con trasplante de riñón, y David, de corazón, demuestran lo trascendental que resulta tomar la decisión de donar en este Día Mundial de la Donación de Órganos.

Juan Camilo Parra
15 de octubre de 2025 - 12:26 a. m.
David recibió un trasplante de corazón en 2024.
Foto: Archivo Particular

David Ocampo, de 48 años, trabaja en una de las agencias de medios más prestigiosas del país. Su vida dio un giro drástico a causa de una miocardiopatía hipertrófica que ocasionó que a sus “tiernos” 45 años, comenzara a usar un marcapasos. La condición se deterioró rápidamente hasta una falla cardíaca total y crítica en julio de 2024, que lo mantuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Colombia por seis meses. La única opción para seguir viviendo era un trasplante de corazón. Las probabilidades de que llegara un órgano compatible...

