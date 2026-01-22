La Casa Social de la Mujer ya es una realidad en Pacho, Cundinamarca

Se desarrollaron más de 15 procesos de capacitación, entre ellos módulos de emprendimiento e innovación, empoderamiento productivo, moda circular, voluntariado, memoria histórica y diplomados certificados, que fortalecieron las habilidades técnicas, personales y empresariales de las participantes. Foto: Gobernacion de Cundinamarca

En Pacho, Cundinamarca, abrió sus puertas la Casa Social de la Mujer, un nuevo espacio pensado para que las mujeres del municipio y de la provincia del Rionegro, en el noroccidente del departamento, accedan a formación, acompañamiento integral y oportunidades reales para generar ingresos.

El proyecto, que tuvo una inversión de COP 1.180 millones, busca fortalecer la autonomía económica, el emprendimiento y el bienestar de más de 250 mujeres, a través del aprendizaje de artes y oficios, el apoyo psicosocial y el impulso a iniciativas productivas.

La Casa Social de la Mujer fue inaugurada el 17 de enero de 2026 y es resultado de un trabajo conjunto entre la Gobernación de Cundinamarca, Asodamas Colombia y la Alcaldía de Pacho. De la inversión total, el municipio aportó $370 millones, el departamento $180 millones y Asodamas Colombia $630 millones, en una articulación que buscó responder a necesidades concretas de las mujeres del territorio.

“Este es un lugar donde las mujeres pueden aprender artes y oficios, capacitarse y tener herramientas reales para sostener sus hogares”, señaló la gestora social de Cundinamarca, Alexandra Pulido Quintero, durante la apertura del espacio.

Por su parte, el alcalde de Pacho, Carlos Díaz, destacó el valor simbólico y social del proyecto para el municipio y la provincia. “Hoy abrimos las puertas de una casa que significa muchísimo para nuestras mujeres y para toda la región”, afirmó.

Un espacio para aprender, emprender y acompañarse

La Casa Social de la Mujer cuenta con tres unidades productivas completamente dotadas: confección, cafetería-restaurante y salón de belleza. A esto se suman un auditorio, un museo de la memoria, una huerta casera y oficinas de atención integral, diseñadas para ofrecer servicios permanentes de formación, acompañamiento psicosocial y fortalecimiento de capacidades.

Antes de su apertura oficial, el proyecto ya había comenzado a impactar a la comunidad. Se desarrollaron más de 15 procesos de capacitación, entre ellos módulos de emprendimiento e innovación, empoderamiento productivo, moda circular, voluntariado, memoria histórica y diplomados certificados, que fortalecieron las habilidades técnicas, personales y empresariales de las participantes.

Más que una infraestructura, la Casa Social de la Mujer se proyecta como un punto de encuentro para el liderazgo femenino, la participación comunitaria y la construcción de proyectos de vida sostenibles. Para las mujeres de Pacho y de la provincia del Rionegro, este espacio representa una oportunidad concreta para formarse, emprender, recibir acompañamiento y avanzar hacia una mayor independencia económica y bienestar integral.

