Una ciudad distinta: así se movió Bogotá en otra jornada de Día sin Carro

En el marco del Día sin Carro y sin Moto y del Día de la Movilidad Sostenible, hoy se habilitan 683 kilómetros de ciclorruta y 88 kilómetros de ciclovía en Bogotá. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La primera sensación al salir a la calle en un Día sin Carro y sin Moto en Bogotá es la de un domingo adelantado: el ruido se reduce (hasta 50 %, según mediciones oficiales); el caos de las vías cede; la ciudad se mueve a otro ritmo, y se respira un aire distinto. La escena se repite cada año desde el 2000, cuando el 63 % de quienes votaron una consulta popular avalaron que, al menos, una vez al año se realizara esta jornada, para incentivar el uso del transporte público y medios alternativos, que se repite el primer jueves de cada febrero.

...