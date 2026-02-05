Logo El Espectador
Bogotá
Una ciudad distinta: así se movió Bogotá en otra jornada de Día sin Carro

Más de cuatro millones de viajes en transporte público, 1,3 millones en bicicleta y una reducción del 69 % en emisiones contaminantes marcaron la jornada.

Camilo Tovar Puentes
06 de febrero de 2026 - 12:17 a. m.
En el marco del Día sin Carro y sin Moto y del Día de la Movilidad Sostenible, hoy se habilitan 683 kilómetros de ciclorruta y 88 kilómetros de ciclovía en Bogotá.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La primera sensación al salir a la calle en un Día sin Carro y sin Moto en Bogotá es la de un domingo adelantado: el ruido se reduce (hasta 50 %, según mediciones oficiales); el caos de las vías cede; la ciudad se mueve a otro ritmo, y se respira un aire distinto. La escena se repite cada año desde el 2000, cuando el 63 % de quienes votaron una consulta popular avalaron que, al menos, una vez al año se realizara esta jornada, para incentivar el uso del transporte público y medios alternativos, que se repite el primer jueves de cada febrero.

...

@causasperdidazctovar@elespectador.com
LEFR(9389)Hace 19 minutos
Lo queaa note fue la ausencia de motos. Que ciudad más bellas son tanto atarbán.. vías libres de motos y eso que podían salir los que tienen permisos y no había nadie eso significa que las decenas de miles de motos son de particulares para su desplazamiento. Entonces por qué no tienen pico y placa como los carros?

 

