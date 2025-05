¿Una columna del metro en medio de estación de Transmilenio? Esto respondió Galán

Alcalde de Bogotá, visita el avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá a la altura de la Avenida Villavicencio con Carrera 89C. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

De nuevo, la forma en la cual se está construyendo la primera línea de Metro de Bogotá volvió a protagonizar el debate en las redes sociales. A los cuestionamientos sobre la cercanía del trazado con viviendas, y su contrataste con el paisaje aéreo capitalino, se le sumó la forma en la cual el futuro medio de transporte se integraría con las estaciones de Transmilenio en la Caracas.

Vale la pena resaltar que, durante todo el recorrido de la primera línea en la Caracas, el Metro compartirá la demanda de pasajeros con las estaciones de Transmilenio que hoy operan sobre ese corredor.

En ese orden de ideas, y en medio de los trabajos que se hacen actualmente en el tramo de la calle 26 para el despliegue del viaducto, el excandidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, cuestionó la forma en la que se están construyendo los pilotes del metro y su concordancia con la estación de la calle 26.

En su cuenta de X, Gustavo Bolívar señaló que la obra del Metro de Bogotá estaba cayendo en un método “chambón”, particularmente por cómo estaban pensadas las columnas y su integración con las estaciones de Transmilenio.

“Dije, durante la campaña a la Alcaldía, que el Metro era tan chambón que tendría columnas de 2.5 mts de diámetro dentro de las estaciones de TM, que ya son estrechas. No me creyeron. La gente es feliz votando por el que más mentiras les diga”, aseveró.

Dije, durante la campaña a la Alcaldía que el Metro era tan chambón que tendría columnas de 2.5 mts de diámetro dentro de las estaciones de TM, que ya son estrechas. No me creyeron. La gente es feliz votando por el que más mentiras les diga. pic.twitter.com/DnMsgzCnRn — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 20, 2025

Ante esto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no dudó en responderle a Bolívar, también a través de un trino en la red social X. Allí, Galán le contestó que “aprovecho el interés (y el desconocimiento) del precandidato para contarle a la ciudad que estas son estaciones temporales. Las definitivas tendrán columnas pórticas”.

“Tengan la tranquilidad de que acá nadie dice mentiras y el Metro de Bogotá, a diferencia del tren interoceánico, avanza a buen paso”, añadió Galán.

Aprovecho el interés (y el desconocimiento) del precandidato para contarle a la ciudad que estas son estaciones temporales. Las definitivas tendrán columnas pórtico, como estas.



Tengan la tranquilidad de que acá nadie dice mentiras y el Metro de Bogotá, a diferencia del tren… https://t.co/pinbqh78Oy pic.twitter.com/wX3jHMx1YU — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 20, 2025

Sin embargo, ahí no quedó la conversación. Bolívar volvió a tomar la palabra y concluyó en que no creía en las afirmaciones del alcalde, porque la realidad pintaba muy distinto, según él.

“No es cierto Alcalde. Las columnas que Ud (sic) presenta en el rénder abrazan la estación y así no son las que muestran las fotos reales. Las de la foto real están en el centro de la estación. No me engaña”, concluyo Bolívar.

Sin embargo, en los comentarios adyacentes a la conversación, se aclaró que en el diseño final del metro, las columnas no estarán dentro de las estaciones de Transmilenio, sino a los costados. Las estaciones que se ven ahora, con la columna en su interior, son provisionales, y solo estarán en pie durante el tiempo en el cual el transcurso de la obra interrumpa el sistema de transporte público.

De ahí, que con el fin de no interrumpir abruptamente la movilidad en la Caracas, las estaciones temporales sirven como un aliciente para las personas que necesitan movilizarse en la Caracas durante las obras del metro. El debate, en todo caso, está servido, y se resolverá cuando el viaducto esté complemente finalizado y le sirva de ejemplo a cualquiera de las dos partes.

Avance del Metro

Según la Empresa Metro de Bogotá S.A., el avance físico general de la Primera Línea es del 53,58% (frente a un avance programado del 54,52% según los cronogramas). Mientras que en la ejecución financiera global el proyecto se encuentra en el 21.78% corresponde a los primeros $3.6 billones del total de $22.3 billones destinados.

