Bogotá
Indemnizan a 855 víctimas del conflicto que eligieron a Bogotá para recomenzar

El Estado ha indemnizado apenas el 18% de las víctimas en 14 años y en Bogotá buscan acelerar el proceso. La Unidad de Víctimas adelantó una jornada en la capital, la ciudad mayor receptora del país.

María Angélica García Puerto
15 de agosto de 2025 - 12:00 p. m.
Carolina* a su hijo desaparecido Fredy González Ruiz.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Carolina y Marisol*, en el mismo salón, esperan sentadas, con una fotocopia de su cédula en mano, el llamado que han esperado por décadas. No se conocen, pero sí tienen algo en común: fueron víctimas de desplazamiento y Bogotá se convirtió en su segundo hogar.

Carolina está al fondo con sus tres hijos, porque otro está desaparecido, desde que se lo llevaran los paramilitares, cuando tenía apenas 13 años. Sostiene a su perro criollo, que está tranquilo en una mochila, mientras ella habla sobre cómo tuvo que huir de su hogar, en Tierra Alta...

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
