‘Una Garra por Venezuela’: Bogotá abre centros de acopio para ayudar a animales damnificados

AME4382. CATIA LA MAR (VENEZUELA), 25/06/2026.- Una persona carga una mascota este jueves, en Catia La Mar (Venezuela). El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez. EFE/ Ronald Peña R. Foto: EFE - Ronald Peña R.

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Tras los recientes terremotos registrados en Venezuela, Bogotá se sumó oficialmente a la Gran Jornada de Recolección de Ayudas ‘Una Garra por Venezuela’. La iniciativa, impulsada por la fundación Kiara, la fundación Ruta Animal, Laika Mascotas y Avianca, busca recolectar alimentos, medicamentos e insumos esenciales para atender a perros, gatos y fauna doméstica afectados por la emergencia cuyo censo de víctimas indica que hasta el momento hay casi 1.000 personas fallecidas.

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A la campaña sumó el Distrito, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con el objetivo de responder a la urgencia con la que se necesitan la ayudas.

“El objetivo es recolectar 6 toneladas de ayudas y asistencia. Estas ayudas serán enviadas a sus destinos en una compleja logística que incluye transporte aéreo y terrestre y coordinación con organizaciones animalistas en Venezuela”, señaló la senadora Andrea Padilla, una de las cabezas de la jornada.

¿Qué se puede donar y cuándo?

La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y durante todo este puente festivo, puntualente hasta el lunes 29 de junio a las 8:00 p.m. Los insumos requeridos de manera urgente son:

Alimentos seco y húmedo para perros y gatos.

Medicamentos veterinarios.

Platos desechables.

Arena sanitaria para gatos

Collares, correas y elementos de identificación animal

Guacales

“Hoy queremos extender esa solidaridad también a los animales que atraviesan esta difícil situación, porque ellos también necesitan cuidado, protección y apoyo”, señaló Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, quien recordó que la emergencia no solo golpea a miles de familias, sino a los animales que dependen del cuidado humano.

Puntos oficiales de recolección en Bogotá

Laika 140: Calle 140 # 13-18

Laika Usaquén: Cra 7 # 124-97

Laika 116: Calle 116 # 18B-43

Laika Modelia: Calle 24 # 74A-67

Laika Chapinero: Cra 7 # 59-34

Laika Chía: Km 2,5 Chía Cajicá

Laika La Caro: Autopista norte, km 21 sur/norte Chía

Por otro lado, el Distrito habilitó cuatro estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá como centros de acopio oficiales para recibir las donaciones de los ciudadanos durante el fin de semana:

Estación Puente Aranda: Calle 20 # 68A-06.

Estación Kennedy: Carrera 79 # 41D-20 sur.

Estación Chapinero: Carrera Novena A # 61-77.

Estación Restrepo: Avenida carrera 27 # 19A-10 sur.

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